Altın Küre’nin uluslararası jürisine Türkiye’den iki isim

Film eleştirmenleri Selin Gürel ve Janet Barış 80. Altın Küre Ödülleri’nde film kategorisinde oy kullanacak.

Film eleştirmenleri Selin Gürel (solda) ve Janet Barış Altın Küre için oy kullanacak

Hollywood Yabancı Basın Birliği (HPFA), tarihinde ilk kez Altın Küre Ödülleri’nde oy kullanacak basın mensupları listesini genişletiyor.

Geçen yıllarda üye listesinde çeşitlilik kaygısı gütmeyen ve bu sebeple yoğun eleştirilerin hedefi olan HPFA, 2023 ödülleri için oy veren listesine tüm dünyadan seçtiği 103 bağımsız gazeteci ve eğlence sektörü profesyonelini de ekledi.

HPFA üyesi olmayan bu gruptaki basın mensuplarının seçimleri, Altın Küre Ödülleri’ndeki değişim rüzgarının en büyük dayanağı olacak.

Temmuzda FIPRESCI (Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu) aracılığıyla başvuru toplayan HPFA’nın yeni oy veren listesinde Türkiye’den de iki isim var. SİYAD üyesi film eleştirmenleri Selin Gürel ve Janet Barış, 80. Altın Küre Ödülleri’nde film kategorisinde oy kullanacak. 80. Altın Küre Ödülleri, Ocak 2023’te sahiplerini bulacak.