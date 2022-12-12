Altın Küre adayları açıklandı: ‘The Banshees of Inisherin’ 8 dalda aday

Sinema ve televizyon dünyasını ödüllendiren, ‘Oscar’ın habercisi’ olarak değerlendiren Altın Küre Ödülleri’nin adayları açıklandı. Martin McDonagh’nin ‘The Banshees Of Inisherin‘ filmi 8 dalda adaylık alarak zirveye oturdu.

Töreni düzenleyen The Hollywood Foreign Press Association (HFPA) üyelerinin, cinsiyetçilik, ırkçılık, usulsüzlük ve çıkar çatışmalarının ortaya çıkmasının ardından boykot edilen ve geçen sene ‘kapalı’ şekilde düzenlenebilen Altın Küre, bu sene yeniden ekrana dönüyor.

Emmy ödüllü komedyen Jerrod Carmichael’in sunuculuğunu yapacağı 80’inci Altın Küre Ödülleri, 10 Ocak 2023’te Beverly Hills’te düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Adayların listesi şu şekilde:

SİNEMA DALINDA

En iyi dram filmi:

Avatar: The Way of Water

Elvis

The Fabelmans

Tár

Top Gun: Maverick

En iyi komedi-müzikal filmi:

Babylon

The Banshees of Inisherin

Everything Everywhere All at Once

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Triangle of Sadness

The Banshees of Inisherin

En iyi yönetmen:

James Cameron – Avatar: The Way of Water

Daniel Kwan, Daniel Scheinert – Everything Everywhere All at Once

Baz Luhrmann – Elvis

Martin McDonagh – The Banshees of Inisherin

Steven Spielberg – The Fabelmans

En iyi senaryo:

Todd Field – Tár

Tony Kushner & Steven Spielberg – The Fabelmans

Daniel Kwan, Daniel Scheinert – Everything Everywhere All at Once

Martin McDonagh – The Banshees of Inisherin

Sarah Polley – Women Talking

Komedi – müzikal dalında en iyi kadın oyuncu:

Lesley Manville – Mrs. Harris Goes to Paris

Margot Robbie – Babylon

Anya Taylor-Joy – The Menu

Emma Thompson – Good Luck to You, Leo Grande

Michelle Yeoh – Everything Everywhere All at Once

Komedi – müzikal dalında en iyi erkek oyuncu:

Diego Calva – Babylon

Daniel Craig – Glass Onion: A Knives Out Mystery

Adam Driver – White Noise

Colin Farrell – The Banshees of Inisherin

Ralph Fiennes – The Menu

Dram dalında en iyi kadın oyuncu:

Cate Blanchett – Tár

Olivia Colman – Empire of Light

Viola Davis – The Woman King

Ana de Armas – Blonde

Michelle Williams – The Fabelmans

Dram dalında en iyi erkek oyuncu:

Austin Butler – Elvis

Brendan Fraser – The Whale

Hugh Jackman – The Son

Bill Nighy – Living

Jeremy Pope – The Inspection

En iyi yardımcı kadın oyuncu:

Angela Bassett – Black Panther: Wakanda Forever

Kerry Condon – The Banshees of Inisherin

Jamie Lee Curtis – Everything Everywhere All at Once

Dolly De Leon – Triangle of Sadness

Carey Mulligan – She Said

En iyi yardımcı erkek oyuncu:

Brendan Gleeson – The Banshees of Inisherin

Barry Keoghan – The Banshees of Inisherin

Brad Pitt – Babylon

Ke Huy Quan – Everything Everywhere All at Once

Eddie Redmayne – The Good Nurse

En iyi animasyon sinema filmi:

Guillermo del Toro’s Pinocchio

Marcel the Shell With Shoes On

Puss in Boots: The Last Wish

Turning Red

Inu-Oh

En iyi orijinal müzik:

The Banshees of Inisherin – Carter Burwell

Guillermo del Toro’s Pinocchio – Alexandre Desplat

Women Talking – Hildur Guðnadóttir

Babylon – Justin Hurwitz

The Fabelmans – John Williams

Babylon

TELEVİZYON DALINDA

En iyi dram dizisi:

Better Call Saul

The Crown

House of the Dragon

Ozark

Severance

En iyi komedi – müzikal dizisi

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Only Murders in the Building

Wednesday

En iyi dram kadın oyuncu:

Emma D’Arcy – House of the Dragon

Laura Linney – Ozark

Imelda Staunton – The Crown

Hilary Swank – Alaska Daily

Zendaya – Euphoria

En iyi dram erkek oyuncu:

Jeff Bridges – The Old Man

Kevin Costner – Yellowstone

Diego Luna – Andor

Bob Odenkirk – Better Call Saul

Adam Scott – Severance

Müzikal ya da komedide en iyi erkek oyuncu:

Donald Glover – Atlanta

Bill Hader – Barry

Steve Martin – Only Murders in the Building

Martin Short – Only Murders in the Building

Jeremy Allen White – The Bear

Müzikal ya da komedide en iyi kadın oyuncu:

Quinta Brunson – Abbott Elementary

Kaley Cuoco – The Flight Attendant

Selena Gomez – Only Murders in the Building

Jenna Ortega – Wednesday

Jean Smart – Hacks

En iyi mini dizi, antoloji ya da tv filmi:

Black Bird

Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Pam and Tommy

The Dropout

The White Lotus: Sicily

The White Lotus: Sicily

Mini dizi, antoloji ya da tv filmi dalında en iyi erkek oyuncu:

Taron Egerton – Black Bird

Colin Firth – The Staircase

Andrew Garfield – Under the Banner of Heaven

Evan Peters – Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Sebastian Stan – Pam and Tommy

Mini dizi, antoloji ya da tv filmi dalında en iyi kadın oyuncu:

Jessica Chastain – George and Tammy

Julia Garner – Inventing Anna

Lily James – Pam and Tommy

Julia Roberts – Gaslit

Amanda Seyfried – The Dropout

En iyi yardımcı kadın oyuncu:

Jennifer Coolidge – The White Lotus

Claire Danes – Fleishman Is In Trouble

Daisy Edgar – Jones, Under the Banner of Heaven

Niecy Nash-Betts, Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Aubrey Plaza – The White Lotus

En iyi yardımcı erkek oyuncu:

F. Murray Abraham – The White Lotus

Domhnall Gleeson – The Patient

Paul Walter Hauser – Black Bird

Richard Jenkins, Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Seth Rogen – Pam & Tommy