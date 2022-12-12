Altın Küre adayları açıklandı: ‘The Banshees of Inisherin’ 8 dalda aday

Sinema ve televizyon dünyasını ödüllendiren, ‘Oscar’ın habercisi’ olarak değerlendiren Altın Küre Ödülleri’nin adayları açıklandı. Martin McDonagh’nin ‘The Banshees Of Inisherin‘ filmi 8 dalda adaylık alarak zirveye oturdu.
Töreni düzenleyen The Hollywood Foreign Press Association (HFPA) üyelerinin, cinsiyetçilik, ırkçılık, usulsüzlük ve çıkar çatışmalarının ortaya çıkmasının ardından boykot edilen ve geçen sene ‘kapalı’ şekilde düzenlenebilen Altın Küre, bu sene yeniden ekrana dönüyor.
Emmy ödüllü komedyen Jerrod Carmichael’in sunuculuğunu yapacağı 80’inci Altın Küre Ödülleri, 10 Ocak 2023’te Beverly Hills’te düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.
Adayların listesi şu şekilde:
SİNEMA DALINDA
En iyi dram filmi:
Avatar: The Way of Water
Elvis
The Fabelmans
Tár
Top Gun: Maverick
En iyi komedi-müzikal filmi:
Babylon
The Banshees of Inisherin
Everything Everywhere All at Once
Glass Onion: A Knives Out Mystery
Triangle of Sadness
En iyi yönetmen:
James Cameron – Avatar: The Way of Water
Daniel Kwan, Daniel Scheinert – Everything Everywhere All at Once
Baz Luhrmann – Elvis
Martin McDonagh – The Banshees of Inisherin
Steven Spielberg – The Fabelmans
En iyi senaryo:
Todd Field – Tár
Tony Kushner & Steven Spielberg – The Fabelmans
Daniel Kwan, Daniel Scheinert – Everything Everywhere All at Once
Martin McDonagh – The Banshees of Inisherin
Sarah Polley – Women Talking
Komedi – müzikal dalında en iyi kadın oyuncu:
Lesley Manville – Mrs. Harris Goes to Paris
Margot Robbie – Babylon
Anya Taylor-Joy – The Menu
Emma Thompson – Good Luck to You, Leo Grande
Michelle Yeoh – Everything Everywhere All at Once
Komedi – müzikal dalında en iyi erkek oyuncu:
Diego Calva – Babylon
Daniel Craig – Glass Onion: A Knives Out Mystery
Adam Driver – White Noise
Colin Farrell – The Banshees of Inisherin
Ralph Fiennes – The Menu
Dram dalında en iyi kadın oyuncu:
Cate Blanchett – Tár
Olivia Colman – Empire of Light
Viola Davis – The Woman King
Ana de Armas – Blonde
Michelle Williams – The Fabelmans
Dram dalında en iyi erkek oyuncu:
Austin Butler – Elvis
Brendan Fraser – The Whale
Hugh Jackman – The Son
Bill Nighy – Living
Jeremy Pope – The Inspection
En iyi yardımcı kadın oyuncu:
Angela Bassett – Black Panther: Wakanda Forever
Kerry Condon – The Banshees of Inisherin
Jamie Lee Curtis – Everything Everywhere All at Once
Dolly De Leon – Triangle of Sadness
Carey Mulligan – She Said
En iyi yardımcı erkek oyuncu:
Brendan Gleeson – The Banshees of Inisherin
Barry Keoghan – The Banshees of Inisherin
Brad Pitt – Babylon
Ke Huy Quan – Everything Everywhere All at Once
Eddie Redmayne – The Good Nurse
En iyi animasyon sinema filmi:
Guillermo del Toro’s Pinocchio
Marcel the Shell With Shoes On
Puss in Boots: The Last Wish
Turning Red
Inu-Oh
En iyi orijinal müzik:
The Banshees of Inisherin – Carter Burwell
Guillermo del Toro’s Pinocchio – Alexandre Desplat
Women Talking – Hildur Guðnadóttir
Babylon – Justin Hurwitz
The Fabelmans – John Williams
TELEVİZYON DALINDA
En iyi dram dizisi:
Better Call Saul
The Crown
House of the Dragon
Ozark
Severance
En iyi komedi – müzikal dizisi
Abbott Elementary
The Bear
Hacks
Only Murders in the Building
Wednesday
En iyi dram kadın oyuncu:
Emma D’Arcy – House of the Dragon
Laura Linney – Ozark
Imelda Staunton – The Crown
Hilary Swank – Alaska Daily
Zendaya – Euphoria
En iyi dram erkek oyuncu:
Jeff Bridges – The Old Man
Kevin Costner – Yellowstone
Diego Luna – Andor
Bob Odenkirk – Better Call Saul
Adam Scott – Severance
Müzikal ya da komedide en iyi erkek oyuncu:
Donald Glover – Atlanta
Bill Hader – Barry
Steve Martin – Only Murders in the Building
Martin Short – Only Murders in the Building
Jeremy Allen White – The Bear
Müzikal ya da komedide en iyi kadın oyuncu:
Quinta Brunson – Abbott Elementary
Kaley Cuoco – The Flight Attendant
Selena Gomez – Only Murders in the Building
Jenna Ortega – Wednesday
Jean Smart – Hacks
En iyi mini dizi, antoloji ya da tv filmi:
Black Bird
Monster: The Jeffrey Dahmer Story
Pam and Tommy
The Dropout
The White Lotus: Sicily
Mini dizi, antoloji ya da tv filmi dalında en iyi erkek oyuncu:
Taron Egerton – Black Bird
Colin Firth – The Staircase
Andrew Garfield – Under the Banner of Heaven
Evan Peters – Monster: The Jeffrey Dahmer Story
Sebastian Stan – Pam and Tommy
Mini dizi, antoloji ya da tv filmi dalında en iyi kadın oyuncu:
Jessica Chastain – George and Tammy
Julia Garner – Inventing Anna
Lily James – Pam and Tommy
Julia Roberts – Gaslit
Amanda Seyfried – The Dropout
En iyi yardımcı kadın oyuncu:
Jennifer Coolidge – The White Lotus
Claire Danes – Fleishman Is In Trouble
Daisy Edgar – Jones, Under the Banner of Heaven
Niecy Nash-Betts, Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story
Aubrey Plaza – The White Lotus
En iyi yardımcı erkek oyuncu:
F. Murray Abraham – The White Lotus
Domhnall Gleeson – The Patient
Paul Walter Hauser – Black Bird
Richard Jenkins, Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story
Seth Rogen – Pam & Tommy