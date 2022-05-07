Akşam Postası / 7 Mayıs 2022

‘Vız gelir tırıs gider’ diyen İmamoğlu’nun kalbi kırılmış: Yanlış laf için özür dilerim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Vız gelir tırıs gider” sözü için özür diledi.

Türkiye önlem almıyor ama Fed içinden resesyon riski uyarıları artıyor

Minneapolis Merkez Bankası Başkanı Neel Kashkari, tedarik zincirinde yaşanan sorunların düzelmemesi durumunda resesyon riskiyle karşı karşıya kalınabileceğini söyledi.

Özdağ, Bahçeli’ye toz kondurmadı ama Soylu’yu es geçmedi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya destek çıkan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisini hedef almadığını belirtti.

Ali Koç’tan Ekrem İmamoğlu’na ‘gözdağı’: Niyeti kötüydü

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tepki gösterdi.

Rusya, ABD ve Avrupa’dan Ukrayna’ya gelen silahların yok edildiğini duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Harkiv bölgesindeki Bogoduhov tren istasyonu yakınında ABD ve Avrupa ülkelerinden Ukrayna’ya sevk edilen çok miktarda silahın yok edildiğini bildirdi.

BM’den ‘limanları acilen açın’ çağrısı: Küresel açlık krizi kapıda

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Ukrayna’da üretilen gıda ürünlerinin serbestçe dünyanın geri kalanına ulaştırılabilmesi için Odessa bölgesindeki limanların acilen açılması çağrısında bulundu.

Küba’da tarihi otelde patlama: Ölü sayısı 18’e yükseldi

Fotoğraf: Reuters

Küba’nın başkenti Havana’da dün tarihi bir otelde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 18’e yükseldi.

Fed kararı, Bitcoin’e bir gün bile nefes aldırmadı: Kripto paralarda düşüş sürer mi?

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları kripto para yatırımcılarına nefes aldırmadı. Powell’ın 75 baz puanlık faiz artırımının haziran için masada olmadığını söylemesiyle 40 bin dolar sınırına kadar yükselen Bitcoin tekrar yönünü aşağıya çevirdi.

Elektriğe bir zam da denetimden gelebilir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik dağıtım şirketlerinin denetimini özel şirketlere devretmek için yönetmelik yayımladı. Bu durum ek zam anlamına gelebilir.

Chelsea’nin satışında anlaşma tamam

İngiltere Premier Lig kulübü Chelsea, Todd Boehly öncülüğündeki konsorsiyum tarafından 4,25 milyar sterlin (78 milyar TL) karşılığında satın alındı.

500 bin kişilik araştırma, 38 yaş üstü için ideal uyku süresini buldu

Britanya’nın Cambridge Üniversitesi ve Çin’in Fudan Üniversitesi’nden oluşan bir araştırma ekibi orta yaş ve üstü için yedi saatlik uykunun ideal olduğunu ortaya koydu.