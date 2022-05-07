İmamoğlu’nun gezisini bir de ‘o araçta’ yer almayan muhabirden dinleyin

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz gezisinde gazetecilere ayrımcılık yapıldığı öne sürüldü. Ayrıca geziye katılanlar, İBB Sözcüsü Murat Ongun’un “Seviliyor” dediği Nagehan Alçı’nın bölgede tepkiyle karşılandığını belirtti.

Fotoğraf: Twitter

Bayramda Karadeniz turuna çıkan İBB başkanı, daha çok Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yurt dışı gezilerinde gördüğümüz ve onunla özdeşleşen bir davranışı sergilemiş, gezisine davet ettiği bir dizi gazeteciyle toplu fotoğraflarını servis etmişti. Bu isimler arasında 2005-2009 yılları arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın danışmanlığı yapmış Akif Beki, iktidara desteğiyle bilinen Nagehan Alçı, Hürriyet’in eski genel yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök, İsmail Saymaz, Özlem Gürses ve Gülşah İnce yer almıştı.

İmamoğlu’nun gazetecilerle verdiği fotoğraf, sosyal medyada tepkilere neden olmuştu. Daha sonra fotoğrafa dair İmamoğlu’nun ve İBB Sözcüsü Ongun’un açıklamaları da tepkiyi büyütmüştü.

Ongun, Alçı’nın bölgede sevildiğini öne sürmüştü.

Geziye katılan TELE1 muhabiri Engin Açar’sa tablonun tam tersi olduğunu söyledi. Açar, bölgede her üç kişiden en az ikisinin Alçı’ya tepki gösterdiğini bildirdi.

Özkök, Alçı, Saymaz ve Beki’ye özel muamele

Diğer yandan Açar, gezinin organizasyonundaki sorunlara da değindi.

TELE1 muhabiri, Ertuğrul Özkök, Nagehan Alçı, İsmail Saymaz, Akif Beki ve Özlem Gürses gibi isimlerin lüks marka özel bir araçla taşındığı ancak diğer gazetecilerin yarım otobüsle geziyi takip ettiğini söyledi.

Açar’a göre ayrımcılık, gezi sırasında da sürmüş: ”Çayeli’ne doğru ilerlerken yol kenarında bir lokantada yemek için konvoy durdu. Bizler içeri girmeden tüm masalar dolmuştu. Net bir sesle teker teker lüks araçla geziyi takip eden gazeteciler içeriye çağrıldı. O gazeteciler İmamoğlu ve protokolün olduğu masaya oturtuldu.

Ben ve kameraman arkadaşım Umutcan Yitük gibi arkadaşlarımızsa oturacak yer bulamadık. Kendi başımızın çaresine baktık, ama söylediğimiz yemek gelmeden konvoy harekete geçtiği için bize ayrılan arkadaki araca döndük. Özetle aç kaldık.”