Ali Koç’tan Ekrem İmamoğlu’na ‘gözdağı’: Niyeti kötüydü

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tepki göstererek “Umarım Fenerbahçelilerin, Ekrem İmamoğlu’na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez” dedi.

İmamoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’na seçilen gazeteci Uğur Dündar’ı ziyaret etmişti.

Buluşmada Dündar, İmamoğlu’na Trabzon’un plakası olan ’61’ numaralı formayı vermiş, Trabzonspor’un simgesi olan bordo renkli kravat takan İmamoğlu’ysa Özkan Sümer’i anlatan ‘Ufuk Çizgisindeki Adam’ kitabı Dündar’a hediye etmişti. Karadeniz takımının efsanesi Sümer, Fenerbahçe’yle Trabzonspor’un arasının açıldığı dönem kulüpte yöneticiydi.

Yüksek Divan Kurulu olağan toplantısında konuşan Koç, bu duruma şöyle tepki gösterdi: “Trabzon’dan gelen bazı insanların enteresan özellikleri var, milli takım bizim stadımıza gelir, hocası bordo-mavi kravatla gelir. Şehrin belediye başkanı, divan kurulu başkanımızı ziyarete gelir, bordo-mavi kravatla. Utanmadan o kitabı getirme cesaretinde bulunur. O kitabın içinde yazanları bilmiyordum, Uğur bey de eminim bilmiyordur. Umarım Fenerbahçelilerin, Ekrem İmamoğlu’na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez. Uğur bey forma verdi, ben olsam vermezdim. Ancak niyeti kötü değildi. Ziyaretçisinin niyeti kötüydü.”