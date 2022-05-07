Elektriğe bir zam da denetimden gelebilir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik dağıtım şirketlerinin denetimini özel şirketlere devretmek için yönetmelik yayımladı. Bu durum ek zam anlamına gelebilir.

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Yeni yılla birlikte elektriğe zam gelmiş, tepkiler üzerine ek düzenlemeler yapılsa da istenilen sonuca ulaşılamamıştı.

Enflasyonun rekor kırdığı ve asgari ücretin eridiği Türkiye’de en son nisanda sanayi abonelerinin elektrik fiyatlarına yüzde 20-26 arasında zam yapılmıştı.

Özelleştirilerek kamudan şirketlere devredilen elektrik dağıtım şirketlerini denetleme yetkisi kanunen Enerji Bakanlığı’na ait. Ancak, dün Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre bakanlık, denetim yükümlülüğünü, -bağlayıcı olmayacak ve yaptırım içermeyecek şekilde- yetkilendireceği şirketlerden hizmet satın almak suretiyle de gerçekleştirebilecek. Bakanlık şirketlerin denetimini, bu konuda ihtisas sahibi olan kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yapabileceği gibi bu kuruluşlara yetki devretmek suretiyle de yaptırabilecek.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre denetim şirketlerine ödenecek para ya tarifelere yansıtılıp vatandaşın elektrik faturalarına yüklenecek ya da vatandaştan toplanan vergilerle finanse edilen bütçeden ödenecek. Sonuçta her şekilde yeni masraf kapısının parası halkın cebinden çıkacak.