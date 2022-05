‘Dolandırıcılık’ soruşturmasında adı geçen Özvardar: Ben bu ticaretin neresindeyim?

Ukrayna’nın silah ticareti anlaşmasıyla dolandırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada adı geçen işadamı Murat Özvardar, ticaretle ilgisinin olmadığını söyledi.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı İletişim Başkanı Volodymyr Krakovetskyi’nin şikayeti sonrası Ankara başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Özvardar’ın da adı geçiyordu.

Soruşturmada Ukrayna’nın askeri malzeme ve silah satışı vaadiyle 5 milyon dolar dolandırıldığı iddiası araştırılıyordu.

Nisan ayında ifadesinin ardından adli kontrolle serbest bırakılan Özvardar, ifadesinde yalnızca Krakovetskyi’yi ticaret yaptığı kişilerle tanıştırdığını söylemişti.

‘İtibar suikastçılarından bıktık’

Özvardar, Instagram hesabından şu açıklamayı yayınladı: “Susmak yok. Yalana, dolana, iftiraya artık sessiz kalmayacağız. Biz sustukça tüm vatan hainleri bizi aciz sanıyor. Biz sustuk, beş yıldan beri ‘İtle kopukla muhatap olmayalım’ dedik ama olmadı. Bu vatan haini köpekler her türlü iftira ve yalanla bize saldırdı. Buradan yazıyorum ve artık Twitter’dan da yazacağım. Tüm aşağılık yalanların sahiplerini ispata davet edeceğim. Biz ailecek her 15 Temmuz öncesi bu itibar suikastçılarından bıktık. Devamlı ‘Onu yapmış, bunu yapmış…’

‘Belgeleri savcılığa verin’

Ey şerefsiz sahtekarlar! Elinizde ne varsa, tüm belgeleri devletin savcılarına vermezseniz… Hepinize artık yeter. Sizin gibi ‘B***k at izi kalsın’ edebiyatı yapanlardan bıktık. Hepinize artık her şey gider. Namussuzluk yapmayın. Biraz kalbiniz yetiyorsa belge bilgi koyun, her yerden yayınlayın. Hep iftira, hep bir saldırı… Biz bunları her 15 Temmuz darbe girişimden önce görüyoruz.

Ey Türk milleti! Sakın unutma… Bu FETÖ’cü terör örgütü bitmedi, uykuya yattı. Bunlardan kurtulmamız lazım. Siyasi görüşünüz ne olursa olsun, önce bu ülkenin bunlardan kurtulması lazım. Sonrası kolay olur. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum ama artık tüm vatan hainlerine savaş açtım. Saygılarımla.

Bir de ilavem var…

‘Ben birçok firmaya yönlendirdim’

Ukrayna hükümetiyle ilgili şikayet var ama Ukrayna hükümeti yok şikayette. Bir Ukrayna hükümetine ürün alan bir Ukraynalı var. Adamı bana kiracım olan Ukrayna askeri ateşkesi yönlendirdi. Ben adama ‘Benim ne çelik yelek ne de minder üretimim yok’ dedim. Adam ‘Bana tanıdıkların var mı’ diye sordular, ‘Vardır’ dedim. Bu insanlara birçok firmayı yönlendirdim, hepsinin telefonlarını verdim. Bu Ukraynalı insan hepsiyle görüşmüş, yine benim yönlendirdiğim bir kişi bağlantıyla bir ticaret yapmış, para göndermiş. Paraların tamamı adamın hesabında. Şikayetten sonra MASAK bloke koymuş.

‘Ben ticaretin neresindeyim?’

Ortada bir Ukrayna hükümeti yok, bir ticaret adamı var. Adam şikayetçi olmuş. Burada soru şu: Ben bu ticaretin neresindeyim? Bu Ukraynalı ticaret insanı bu adamlarla ticaret yaparken bana ‘Ben bu adama para göndereyim mi?’ diye sormamış. Benim ailemin, yakın arkadaşlarım hesapları gelen bir sent yok ama bu ticari faaliyetin tam ortasına ben oturdum. Sorum şu: Ben Ukraynalı adamı birileriyle tanıştırmam suçmuş. Beni asın o zaman, hepiniz kurtulun.”