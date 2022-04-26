‘Ukrayna’nın 5 milyon dolar dolandırıldığı’ iddiası: İşadamı Murat Özvardar adli kontrolle serbest

Ukrayna’nın askeri malzeme ve silah satışı vaadiyle 5 milyon dolar dolandırıldığı iddiasına ilişkin soruşturmada işadamı Murat Özvardar’ın ifadesinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldığı bildirildi.

Özvardar aynı zamanda Hürriyet’in Ankara temsilcisi Hande Fırat’ın eşi

Ukrayna İçişleri Bakanlığı İletişim Başkanı Volodymyr Krakovetskyi, iş adamı Koray Altınel ve Özvardar dahil beş kişi hakkında Ankara Mali Şube Müdürlüğü ve Ankara başsavcılığına giderek şikayetçi oldu.

Ankara Mali Şube Müdürlüğü’nde 7 Nisan’da ifade veren Krakovetsky, Altınel’in kendisine çelik yelek ve silahları Polonya üzerinden Ukrayna’ya satmayı teklif ettiğini, anlaşma sağlanması üzerine Altınel’in verdiği hesaba 5 milyon dolar gönderildiğini anlattı.

Krakovetsky, silahların ve askeri malzemelerin söz verilen süre içinde teslim edilmediği için dolandırılmış olabileceklerini düşündükleri gerekçesiyle şikayetçi olduğunu söyledi.

Özvardar: İrtibatım yok

Oda TV’ye konuşan Özvardar, Krakovetsky’nin kendisine askeri malzeme ihtiyacını bildirmesi üzerine bu işi yapan kişileri bulduğunu, sonra da Krakovetsky’yle irtibata geçtiğini kaydetti.

Özvardar, olayda adı geçen kişileri tanımadığını, irtibatının ya da para alışverişinin olmadığını ifade etti.

Özvardar, “Söylediğim gibi tamamen insani gerekçelerle bu işin içinde bulundum. En ufak bir ticari menfaatim yok” dedi.

Altınel: Dolandırmadık

T24’ten Asuman Aranca’nın haberine göre gözaltına alınıp serbest bırakılan Altınel ise paranın ödenmesinden sonra gerekli siparişlerin verildiğini belirterek şunları söyledi: “3 bine yakın yelek organize sanayide depoda bekliyor. Hem gümrükte hem fabrikada ürünler bekliyor. Biz sözleşmeyi parayı gönderen kişilerle yaptık. Ukrayna Büyükelçiliği’nin bizimle ilgili şikayeti yoktur. Biz ticaretimize devam ediyoruz.”

Adli kontrol kararı

Ankara başsavcılığının soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen Özvardar, avukatıyla emniyete gitti, buradaki işlemlerinin ardından Ankara adliyesine sevk edildi.

İHA’nın haberine göre soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Özvardar adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme de belirli aralıkla karakolda imza vermesi şartıyla serbest bıraktı.