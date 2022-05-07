İmamoğlu’ndan Ali Koç’a ‘manidar teşekkür’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a yanıt verdi.

Koç, bugünkü konuşmasında, İmamoğlu’na Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’na seçilen gazeteci Uğur Dündar’ı ziyareti üzerinden yüklenmişti.

Dündar, İmamoğlu’na Trabzon’un plakası ’61’ numaralı Fenerbahçe forması vermiş, Trabzonspor’un simgesi bordo renkli kravat takan İmamoğlu ise Özkan Sümer’i anlatan ‘Ufuk Çizgisindeki Adam’ kitabı Dündar’a hediye etmişti.

Karadeniz takımının efsanesi Sümer, Fenerbahçe’yle Trabzonspor’un arasının açıldığı dönem kulüpte yöneticiydi.

Koç, İmamoğlu’nun kravatının rengi ile kitap hediyesini eleştirirken “Umarım Fenerbahçelilerin Ekrem İmamoğlu’na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez” demişti.

‘Teşekkür’le yanıt geldi

İmamoğlu, Koç’a resmi Twitter hesabı üzerinden yanıt verdi. İBB başkanının Koç’tan bahsederken ‘Fenerbahçe başkanı’ yerine ‘Koç Grubu yönetim kurulu başkan vekili’ demesi dikkat çekti.

İmamoğlu şunları yazdı: “Koç Grubu YK BV. Ali Koç’un açıklamasını dinledim. ‘İmamoğlu Koç Ailesi’nin Projesidir’ komplosunu yıktığı için teşekkürler. İktidara toz kondurmamasını camianın takdirine bırakıyorum. Fenerbahçe’nin her zaman yanındayım. Bu dilin saygın Koç Ailesi’ne zarar vermemesi dileğiyle…”