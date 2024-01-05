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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 5 Ocak 2024

Ali Koç krizin perde arkasını anlattı: Saatler kala öğrendik

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Riyad’da oynanmayan Süper Kupa finalinde krizin nasıl ortaya çıktığını anlattı.

Blinken İstanbul’a geldi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, mevkidaşı Hakan Fidan’la görüşmek üzere İstanbul’a geldi.


Halk TV’ye sahte mahkeme kararı: Kim gönderdi, gerçeği nerde?

Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz, Halk TV’nin haberine ‘sahte kararla erişim engeli’ne mercek tuttu.

İstanbul Tabip Odası: Hem aciller hem de yoğun bakımlar tıkandı

CHP’den HSK ve Yargıtay’a başvuru: AYM kararına uymayanları görevden çekin

CHP, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Can Atalay hakkındaki ikinci ihlali kararına da uyulmaması üzerine harekete geçti.

İstanbul’da yaşamın aylık maliyeti 49 bin 159 lira

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) araştırmasına göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 78,13 arttı.

Bir rakı grubuna zam

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, Mey-Diageo grubuna ait içkilere gelen zamları paylaştı.

KKM, 2023’ü düşüşle bitirdi

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarındaki toplam tutar 2 trilyon 626 milyar liraya geriledi.

Fatih Altaylı yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest

Fatih Altaylı hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Kıvanç ve Beril Talu çifti hakkında tutuklama talebi

Gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve Beril Talu, tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Yılın ilk haftasında yedi film vizyonda

Le Monde yazdı: Türkiye’de ‘Kızıl Goncalar’ savaşı

Fransa’nın önde gelen gazetelerinden Le Monde, tarikatların hedef göstermesinin ardından RTÜK’ün ceza verdiği ve çekim mekanlarının bir bir iptal edildiği ‘Kızıl Goncalar’ dizisini yazdı.

İsrail’in ‘dört köşeli’ Gazze planı

İsrail yönetimi, Gazze’nin gelecekte nasıl yönetileceğine ilişkin planı açıkladı.

Tesla, 1,6 milyon elektrikli aracını geri çağırdı

Amerikan elektrikli araç üreticisi Tesla, Çin’de satılan 1,6 milyon elektrikli otomobili, otomatik direksiyon fonksiyonundaki problem nedeniyle geri çağırdı.

SON HABERLER

O.J. Simpson öldü

Eşini ve yanındaki bir arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla yargılandıktan sonra beraat eden Amerikan futbolu yıldızı O.J. Simpson öldü.

Bahçeli’nin Akşener’e çağrısından sonra İYİ Parti’de kurultay krizi

İYİ Parti genel başkan adayı Koray Aydın, olağanüstü kongrenin iptali söylentilerine dair açıklama yaptı, Meral Akşener’e seslendi: “Sayın Bahçeli, iktidar tarafının genel başkanımızın görevine devam etmesi ve olağanüstü kurultayın iptal edilmesi yönündeki talebini açık ve net bir şekilde ifade etmiştir. Olağanüstü kurultayın iptal edilmesi Akşener’e de zarar verir.”

Sinekli Bahçe’nin yıldızı

Star Ocakbaşı, Aksaray’ın dar sokaklarından birinde, Sinekli Bahçe’de. Sokağa girince hemen göze çarpıyor. Sokaktaki masalara oturanlar karışık, kimi ganyancı, kimi meyhane müşterisi ya da her ikisi. 