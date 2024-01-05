Akşam Postası / 5 Ocak 2024

Ali Koç krizin perde arkasını anlattı: Saatler kala öğrendik
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Riyad’da oynanmayan Süper Kupa finalinde krizin nasıl ortaya çıktığını anlattı.
Blinken İstanbul’a geldi
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, mevkidaşı Hakan Fidan’la görüşmek üzere İstanbul’a geldi.
Halk TV’ye sahte mahkeme kararı: Kim gönderdi, gerçeği nerde?
Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz, Halk TV’nin haberine ‘sahte kararla erişim engeli’ne mercek tuttu.
CHP’den HSK ve Yargıtay’a başvuru: AYM kararına uymayanları görevden çekin
CHP, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Can Atalay hakkındaki ikinci ihlali kararına da uyulmaması üzerine harekete geçti.
İstanbul’da yaşamın aylık maliyeti 49 bin 159 lira
İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) araştırmasına göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 78,13 arttı.
Bir rakı grubuna zam
Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, Mey-Diageo grubuna ait içkilere gelen zamları paylaştı.
KKM, 2023’ü düşüşle bitirdi
Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarındaki toplam tutar 2 trilyon 626 milyar liraya geriledi.
Fatih Altaylı yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest
Fatih Altaylı hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Kıvanç ve Beril Talu çifti hakkında tutuklama talebi
Gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve Beril Talu, tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Le Monde yazdı: Türkiye’de ‘Kızıl Goncalar’ savaşı
Fransa’nın önde gelen gazetelerinden Le Monde, tarikatların hedef göstermesinin ardından RTÜK’ün ceza verdiği ve çekim mekanlarının bir bir iptal edildiği ‘Kızıl Goncalar’ dizisini yazdı.
İsrail’in ‘dört köşeli’ Gazze planı
İsrail yönetimi, Gazze’nin gelecekte nasıl yönetileceğine ilişkin planı açıkladı.
Tesla, 1,6 milyon elektrikli aracını geri çağırdı
Amerikan elektrikli araç üreticisi Tesla, Çin’de satılan 1,6 milyon elektrikli otomobili, otomatik direksiyon fonksiyonundaki problem nedeniyle geri çağırdı.