CHP’den HSK ve Yargıtay’a başvuru: AYM kararına uymayanları görevden çekin

CHP, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Can Atalay hakkındaki ikinci ihlali kararına da uyulmaması üzerine harekete geçti.

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AYM, tutuklu TİP milletvekili Atalay hakkında iki defa hak ihlali kararı vermiş ancak İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi ve Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi kararı tanımamakta ısrar etmişti.

CHP bunun üzerine İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi üyeleri hakkında disiplin soruşturması açılması dilekçesini Hakim Savcılar Kurulu’na (HSK) ve Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi hakkında görevden çekilmeye davet dilekçesiniyse Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu’na verdi.

CHP‘den paylaşılan açıklamaya göre HSK’ye verilen dilekçede, Anayasa’nın 153’üncü maddesine atıfta bulunuldu.

Dilekçede AYM kararının herkes için bağlayıcı olduğu ve Atalay hakkında verilen, ‘hak ihlali kararının hukuki yorumun ötesinde siyasi nedenlerle uygulanmadığı’ vurgulandı.

Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’nin Atalay kararında imzası bulunan heyetin başkan ve üyeleri hakkında görevden çekilmesi talebiyle Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu’na sunulan dilekçedeyse, “Heyet, var olan bir mahkeme kararını tanımamış, bunu yaparken de mahkeme heyetini (AYM) suçlayıcı ifadelerde bulunmaktan kaçınmamıştır” değerlendirmesi yer aldı.

Kararı veren heyet üyelerinin sadece hukuki yanlış değerlendirme yapmadığı, bunun suç ve ‘hukuki had aşımı’ olduğu kaydedildi.