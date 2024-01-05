Yılın ilk haftasında yedi film vizyonda

Sinemalarda yılın ilk haftasında beşi yerli yedi film izleyiciyle buluşacak.

Atatürk 1881 – 1919

Aras Bulut İynemli’nin Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandırdığı Atatürk serisinin ikinci filmi, Çanakkale Savaşı’na ve 1919 yılına kadar olan sürece odaklanıyor.

Mehmet Ada Öztekin’in yönetmenliğini yaptığı filmde İynemli’ye Songül Öden, Sarp Akkaya, Esra Bilgiç, Celile Toyon ve Darko Peric eşlik ediyor.

Kör Noktada

Ayşe Polat’ın yönettiği, Ahmet Varlı, Çağla Yurga ve Nihan Okutucu’nun rol aldığı film, Almanya’dan gelip Türkiye’nin kuzey doğusunda ücra bir köyde çekim yapan bir film ekibinin şahit olduğu olaylar etrafında dönüyor.

Ekip, yaşlı bir Kürt kadınla röportaj yapar. Kadın, yıllar önce kaybettiği oğlunun anısını canlı tutabilmek için kadim bir ritüel yürütmektedir. Alman ekibe Kürtçe çeviride yardımcı olan genç kadın, yedi yaşındaki Melek’in de bakıcısıdır. Melek’in babası Zafer, asıl amacı belirsiz, karanlık bir örgüte mensuptur. Gizemli bir varlık Melek’e musallat olduğunda Zafer örgüte sadakatiyle ailesinin esenliği arasında kalakalır. Tüm bu kişilerin bir araya gelişlerinin sonucu yıkıcı olacaktır.

Başkan

Senaristliğini ve yönetmenliğini Ulaş Bahadır’ın üstendiği film, belediye başkanlarından memnun olmayan ve yerel seçimlerde değiştirmek isteyen kasaba halkının yaşadıklarını konu ediniyor.

Diren Polatoğulları, Necip Memili, Büşra Pekin, Nursel Köse, Şerif Sezer, Füsun Demirel gibi isimlerden oluşan kadrosuyla, yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Filme Gel

Haftanın bir diğer komedi filmi, en büyük hayali film çekmek olan üç arkadaşın bu hayali gerçekleştirmek için çıktıkları macerayı anlatıyor.

Erkan Petekkaya, Levent Ülgen, Fırat Doğruloğlu, Tolga Güleç, Çiçek Dilligil, Aslıhan Karalar, Deniz Hamzaoğlu ve Metin Keçeci’nin rol aldığı filmin yönetmenliğini İhsan Taş üstlendi.

Atan Kazanır

Taika Waititi yönetmenliğindeki film, tarihinde 31-0 gibi bir yenilgi bulunan Amerikan Samoası futbol milli takımı ve bu takıma çekidüzen vermesi için göreve getirilen antrenörün hikayesini anlatıyor.

ABD ve Birleşik Krallık ortak yapımında vizyondaki yerini alacak filmin başrollerinde Michael Fassbender, Elisabeth Moss, Will Arnett, Rhys Darby, Rachel House, Angus Sampson ve Frankie Adams oynuyor.

Küçük Deniz Kızı

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek film, insan olabilmek için bir deniz cadısıyla anlaşma yapan bir deniz kızının hikayesini odağına alıyor.

Demon: Azab-ül Kem

Haftanın korku filmi, satanizme merak salan içerik üreticisi arkadaşların büyük bir projeye girişmelerini konu ediniyor.