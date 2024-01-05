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Yaramazlara biraz batar!

Blinken İstanbul’a geldi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, mevkidaşı Hakan Fidan’la görüşmek üzere İstanbul’a geldi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Blinken ve beraberindeki heyeti İstanbul’a getiren uçak, saat 19.10’da İstanbul Havalimanı’na indi.


Blinken’ı havalimanında Dışişleri Bakanlığı Amerika’dan Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, ABD’nin İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İlker Haktankaçmaz ve diğer yetkililer karşıladı.

Fidan’la ABD’li mevkidaşı yarın İstanbul’da görüşecek.

Görüşmede İsrail’in Gazze’ye saldırıları, bölgesel meseleler ve ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyor.

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