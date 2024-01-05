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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da yaşamın aylık maliyeti 49 bin 159 lira

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) araştırmasına göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 78,13 arttı.

Fotoğraf: Pexels

İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti bir yıl içerisinde 27 bin 596 liradan 49 bin 159 liraya çıktı.


Et-kıyma fiyatları sadece bir ayda yüzde 11,84, yılda yılda 113,4 arttı. Ağız ve diş bakım ürünleri fiyatları yılda yüzde 190,69 arttı.

ÜrünYıllık DeğişimAylık Değişim
Ağız ve Diş Bakımı Ürünleri190,69%-6,52%
Zeytinyağı136,10%2,96%
Et – Kıyma113,64%11,84%
Domates107,47%10,49%
Günlük Ped100,66%2,99%
Çay99,45%1,64%
Yumurta96,33%16,54%
Kuru Fasulye80,63%5,34%
Mercimek68,95%6,77%
Beyaz Peynir67,15%-0,12%
Yoğurt66,82%1,24%
Süt64,62%-0,48%
Margarin62,99%4,27%
Pantolon (Kadın için)56,42%-4,80%
Bulgur54,51%13,02%
Pantolon (Erkek için)52,50%-5,00%
Pirinç50,07%4,57%
Salça41,44%0,91%
Tişört (Erkek için)40,54%-7,00%
İç çamaşırı (Çocuk için)36,62%1,20%
Makarna36,21%0,52%
Şehriye32,72%1,27%
Ayçiçek yağı17,74%2,18%
Kuru Soğan5,26%1,52%

Bir aile için İstanbul’da yaşamanın aylık maliyeti 48 bin liraya dayandı

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