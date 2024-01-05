İstanbul’da yaşamın aylık maliyeti 49 bin 159 lira

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) araştırmasına göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 78,13 arttı.

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İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti bir yıl içerisinde 27 bin 596 liradan 49 bin 159 liraya çıktı.

Et-kıyma fiyatları sadece bir ayda yüzde 11,84, yılda yılda 113,4 arttı. Ağız ve diş bakım ürünleri fiyatları yılda yüzde 190,69 arttı.