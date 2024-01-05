İstanbul’da yaşamın aylık maliyeti 49 bin 159 lira

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) araştırmasına göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 78,13 arttı.
İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti bir yıl içerisinde 27 bin 596 liradan 49 bin 159 liraya çıktı.
Et-kıyma fiyatları sadece bir ayda yüzde 11,84, yılda yılda 113,4 arttı. Ağız ve diş bakım ürünleri fiyatları yılda yüzde 190,69 arttı.
|Ürün
|Yıllık Değişim
|Aylık Değişim
|Ağız ve Diş Bakımı Ürünleri
|190,69%
|-6,52%
|Zeytinyağı
|136,10%
|2,96%
|Et – Kıyma
|113,64%
|11,84%
|Domates
|107,47%
|10,49%
|Günlük Ped
|100,66%
|2,99%
|Çay
|99,45%
|1,64%
|Yumurta
|96,33%
|16,54%
|Kuru Fasulye
|80,63%
|5,34%
|Mercimek
|68,95%
|6,77%
|Beyaz Peynir
|67,15%
|-0,12%
|Yoğurt
|66,82%
|1,24%
|Süt
|64,62%
|-0,48%
|Margarin
|62,99%
|4,27%
|Pantolon (Kadın için)
|56,42%
|-4,80%
|Bulgur
|54,51%
|13,02%
|Pantolon (Erkek için)
|52,50%
|-5,00%
|Pirinç
|50,07%
|4,57%
|Salça
|41,44%
|0,91%
|Tişört (Erkek için)
|40,54%
|-7,00%
|İç çamaşırı (Çocuk için)
|36,62%
|1,20%
|Makarna
|36,21%
|0,52%
|Şehriye
|32,72%
|1,27%
|Ayçiçek yağı
|17,74%
|2,18%
|Kuru Soğan
|5,26%
|1,52%