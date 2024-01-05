Halk TV’ye sahte mahkeme kararı: Kim gönderdi, gerçeği nerde?

Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz, Halk TV’nin haberine ‘sahte kararla erişim engeli’ne mercek tuttu.

Akdeniz, haberle ilgili gerçek bir karar da olduğunu ama bunun kamuoyuyla paylaşılmadığını söyledi. Akdeniz ayrıca “Halk TV’ye sahte kararı kim gönderdi?” sorusunun yanıtını da aradı.

Halk TV, ‘Yargıda 2. Zindaşti Girişimi Nasıl Önlendi? Tekerlekli Sandalyedeki Baron Rahat Durmuyor’ başlıklı özel haberini ‘erişim engeli kararı’ nedeniyle kaldırdığını duyurdu. Bu duyurudan birkaç saat sonra Halk TV ‘erişim engeli kararının sahte olduğunu’ yazdı.

Prof. Dr. Yaman Akdeniz, Halk TV’ye gönderilen sahte kararın yanı sıra aynı haber için bir gerçek karar olduğunu da söyledi. Bu gerçek karardan bahsedilmediğini vurgulayan Akdeniz “Halk TV kendisine gönderilen kararla ilgili kamuoyunu eksik bilgilendirdi” dedi.

Adalet Bakanı Yardımcısı Akın Gürlek’in talebiyle ‘hem üç adrese erişimin engellendiğini hem de yayından çıkartılmalarına karar verildiğini’ belirten Akdeniz “Karar dün ESB üzerinden gönderildiği için gerçekliği konusunda bir tereddüt yok. Bu kararın dün Halk TV’ye gönderilmemiş olması mümkün mü” diye sordu.

Akdeniz’in konuyu irdelediği paylaşımlarıysa şöyle:

2. Kendisine gönderilen erişim engelleme kararının ekran görüntüsünü ise @seyhanavsar X hesabından dün saat 18:53’te paylaşmış. Bu paylaşımda kararın sahte olduğundan bahsedilmiyor. https://t.co/3Oxbe2aVX2 — Yaman Akdeniz (@cyberrights) January 4, 2024

4. Arkasından, saat 15:46’da özel haber olarak @seyhanavsar tarafından kararın sahte olduğu kamuoyuna duyuruluyor. Bu haberde Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek’in kararın sahte olduğunu bildiği belirtiliyor https://t.co/hruRVbcAMm — Yaman Akdeniz (@cyberrights) January 4, 2024

6. Akın Gürlek’in talebiyle İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 03.01.2024 tarihli (dün) & 2024/117 sayılı, HalkTV’nin dünkü haberi, @seyhanavsar ve @haltvcomtr’nin birer paylaşımı olmak üzere verilmiş gerçek bir karar var. Dün @engelliweb paylaştı https://t.co/zhgEpi8jw0 — Yaman Akdeniz (@cyberrights) January 4, 2024

8. Bilemiyorum fakat kararda belirtilmiş olan HalkTV paylaşımı (https://t.co/rBo8TzFZwW) silinmiş gözüküyor. Karara konu haber ise hala yayında https://t.co/NG1mMqU4vC — Yaman Akdeniz (@cyberrights) January 4, 2024

‘Sahte karar’ ilk kez Diken’in başına gelmişti

‘Sahte mahkeme karar’ 10 Eylül 2021’de ilk kez Diken’in başına geldi. Diken suç duyurusunda bulundu. Ancak takipsizlik kararı verildi. Takipsizlik kararına itiraz edildi ama sulh ceza hakimliği itirazı da reddetti. Diken bunun ardından konuyu Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşıdı.

Bu konuda Akdeniz’in yaptığı paylaşımlara ve konuyla ilgili haberlere erişim engeli geldi. Akdeniz de AYM’ye başvurdu, kararlara itiraz etti. Ama Akdeniz’in itirazları da ilgili mahkemeler tarafından reddedildi.

Aynı dönemde bir sahte karar da Duvar’a gönderildi.