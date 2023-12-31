Akşam Postası / 31 Aralık 2023

Demirtaş babasının cenazesine katılmadı
Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, babası Tahir Demirtaş’ın cenazesine katılmama kararı aldı.
Boğaziçi’nde fen ve edebiyat fakültesinin bölünmesine bölümlerden tepki
Boğaziçi Üniversitesi fen ve edebiyat fakültesi bölümleri, fakültenin bölünmesine tepki gösterdi.
Avrupa’da terör alarmı
Almanya ve Fransa’da yılbaşı akşamı için sıkı güvenlik önlemleri alındı. Köln, terör tehlikesi nedeniyle alarmda.
İsrail saldırılarında ölen Filistinli sayısı 21 bin 822’ye yükseldi
İsrail ordusunun Gazze saldırılarında ölen Filistinli sayısının 21 bin 822’ye ulaştığı açıklandı.
Ukrayna: Rusya’nın füze saldırılarında 30 kişi öldü
Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, Rus ordusunun bu sabah Ukrayna’ya yönelik düzenlediği füze saldırılarında 30 kişinin yaşamını yitirdiğini, 160 kişinin yaralandığını bildirdi.
Ceylan, Demirkubuz’u ‘kendi gerçeğiyle’ baş başa bıraktı
Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demirkubuz’a “Seni kendi gerçeğinle baş başa bırakıyorum” dedi.
104 yaşındaki ‘Cumhuriyet anne’ vefat etti
Antalya’da 1919’da dünyaya gelen ve “Cumhuriyet anne” olarak tanınan 104 yaşındaki Hörü Çobanoğlu, yılın son gününde hayatını kaybetti.