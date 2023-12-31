Akşam Postası / 31 Aralık 2023

En İyi Animasyon Filmi’ dalında Altın Küre Ödülü kazanan Pixar’ın ‘Soul’ isimli 2020 yapımı animasyon filminde Joe Gardner karakterinin başına gelenleri izlemek, biten yılın muhakemesini yapıp hayatı sorgulamak için eğlenceli ve düşündürücüydü benim için.