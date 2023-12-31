Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 31 Aralık 2023

Demirtaş babasının cenazesine katılmadı

Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, babası Tahir Demirtaş’ın cenazesine katılmama kararı aldı.

Boş muhabbet tez ayrılık getirir
Herkesin içinde bir parıltı var, parıltını bul

Boğaziçi’nde fen ve edebiyat fakültesinin bölünmesine bölümlerden tepki

Boğaziçi Üniversitesi fen ve edebiyat fakültesi bölümleri, fakültenin bölünmesine tepki gösterdi.


Avrupa’da terör alarmı

Almanya ve Fransa’da yılbaşı akşamı için sıkı güvenlik önlemleri alındı. Köln, terör tehlikesi nedeniyle alarmda.

Veda

İsrail saldırılarında ölen Filistinli sayısı 21 bin 822’ye yükseldi

İsrail ordusunun Gazze saldırılarında ölen Filistinli sayısının 21 bin 822’ye ulaştığı açıklandı.

Ukrayna: Rusya’nın füze saldırılarında 30 kişi öldü

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, Rus ordusunun bu sabah Ukrayna’ya yönelik düzenlediği füze saldırılarında 30 kişinin yaşamını yitirdiğini, 160 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ceylan, Demirkubuz’u ‘kendi gerçeğiyle’ baş başa bıraktı

Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demirkubuz’a “Seni kendi gerçeğinle baş başa bırakıyorum” dedi.

104 yaşındaki ‘Cumhuriyet anne’ vefat etti

Antalya’da 1919’da dünyaya gelen ve “Cumhuriyet anne” olarak tanınan 104 yaşındaki Hörü Çobanoğlu, yılın son gününde hayatını kaybetti.

Yeni yıla ‘mide fesadı’yla girmeyin

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Akşam Postası / 31 Aralık 2023

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.

Avrupa’da terör alarmı

Almanya ve Fransa’da yılbaşı akşamı için sıkı güvenlik önlemleri alındı. Köln, terör tehlikesi nedeniyle alarmda.

Herkesin içinde bir parıltı var, parıltını bul

En İyi Animasyon Filmi’ dalında Altın Küre Ödülü kazanan Pixar’ın ‘Soul’ isimli 2020 yapımı animasyon filminde Joe Gardner karakterinin başına gelenleri izlemek, biten yılın muhakemesini yapıp hayatı sorgulamak için eğlenceli ve düşündürücüydü benim için.