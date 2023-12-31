Avrupa’da terör alarmı

Almanya ve Fransa’da yılbaşı akşamı için sıkı güvenlik önlemleri alındı. Köln, terör tehlikesi nedeniyle alarmda.

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DW Türkçe’nin haberine göre Almanya, bu yıl yeni yıla sıkı güvenlik önlemleriyle girecek. Berlin, Köln ve kitlesel kutlamaların planlandığı diğer şehirlerde görev yapacak çok sayıda polisin, daha önceki olayların benzerlerinin yaşanmasının önüne geçmesi hedefleniyor.

Başkent Berlin’in yalnızca ünlü Brandenburg Kapısı’nda yaklaşık 65 bin kişinin kutlamalara katılması beklenirken, şehirde 4 binden fazla polisin görev alacağı kaydedildi.

Diğer yandan ‘Gazze Şeridi’nde kıyım varken kutlama yapılmaz’ sloganıyla düzenlenmek istenen Filistin yanlısı bir eylemin yasaklandığı belirtildi.

Saldırı iddiası alarma geçirdi

Köln de yeni yıla terör şüphesinin gölgesinde girecek. Ünlü Köln Katedrali’ne bir İslamcı grubun saldırı planlandığı şüphesi, polisi alarma geçirmiş ve bölgede halihazırda Noel öncesi sıkı güvenlik önlemlerinin alınmasına neden olmuştu.

Şehirde, yeni yıl akşamına da ‘olası bir saldırı ihtimali göz önünde bulundurularak’ hazırlık yapıldığı belirtildi. Güvenlik güçlerinin hafif makineli tüfeklerle şehir merkezinde devriye gezmesi planlanıyor.

Almanya’nın komşusu Fransa’da da yeni yıl için sıkı önlemler alındı. Yılbaşı akşamı, ülke çapında 90 binden fazla polis memurunun yanı sıra 5 bin terörle mücadele özel timinin görevlendirileceği kaydedildi.