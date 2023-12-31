Eğitim bakanı çark etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tarikat ve cemaatlere ilişkin tepki çeken açıklamasında geri adım attı.

Yusuf Tekin. (AA)

Bakan Tekin, TBMM’deki konuşmasında, 2023 itibariyle geçerli 2 bin 709 protokol yaptıklarını belirterek, şunları demişti:

“Bunların içerisinde sizin ‘tarikat, cemaat’ dediğiniz bizim ‘STK’ dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Ve ben bu protokollerden dolayı bu protokollerle bize hizmet eden, bize destek olanlara da teşekkür ediyorum. Onlarla da protokol yapmaya da devam edeceğiz.”

Tekin’in bu açıklaması büyük tepki çekmişti. İstanbul Barosu ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Tekin hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Tekin bunun üzerine çark etti. Kanal7’den Mehmet Acet’in sorularını yanıtlayan Tekin, konuya ilişkin yeni açıklamasında şunları dedi:

“Bir kere hukuk devletinde yaşıyoruz, biz MEB olarak kiminle protokol yapabiliriz. Benim protokol yapabilmem için karşımda gerçek biri olmalı. Herhangi bir cemaatle protokol imzalamamız söz konusu değil.”