Eğitim bakanı hakkında bir suç duyurusu da ÇYDD’den

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), tarikat ve cemaatlerle iş birliğini savunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yusuf Tekin. (AA)

Bakan Tekin, TBMM’deki konuşmasında, 2023 itibariyle geçerli 2 bin 709 protokol yaptıklarını belirterek, şunları demişti:

“Bunların içerisinde sizin ‘tarikat, cemaat’ dediğiniz bizim ‘STK’ dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Ve ben bu protokollerden dolayı bu protokollerle bize hizmet eden, bize destek olanlara da teşekkür ediyorum. Onlarla da protokol yapmaya da devam edeceğiz.”

İstanbul Barosu bu nedenle Bakan Tekin hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Bu konuda bir adım da ÇYDD’den geldi.

ÇYDD, paylaştığı yazılı açıklamada bakan hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu kaydetti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Dolayısıyla milli eğitim bakanının devletin en yüce makamında yaptığı tarikatlar ve cemaatlerle iş birliklerinin devam edeceğine yönelik açıklamaları kabul edilemez niteliktedir.”