Demirtaş babasının cenazesine katılmadı

Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, babası Tahir Demirtaş’ın cenazesine katılmama kararı aldı.

Tahir Demirtaş ve Selahattin Demirtaş.

Demirtaş’ın babası Tahir Demirtaş, bugün yaşamını yitirdi.

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş cenaze törenine katılmadı.

DEM Parti’nin aktardığına göre Demirtaş, avukatlarına cenazeye katılım için Adalet Bakanlığı’ndan herhangi bir talepte bulunmamalarını istedi.

Artı Gerçek’in haberine göre Demirtaş bu kararı ‘siyasi rehinelik durumunu protesto etmek’ için aldı.

Bunun üzerine Tahir Demirtaş’ın cenazesi Diyarbakır Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı’na defnedildi.

DEM Parti ayrıca Demirtaş’ın cezaevinden gönderdiği mesajı paylaştı. Demirtaş’ın mesajı şöyle:

“Merak etme baba, yüreğimiz bu hücreden büyüktür. Hakkını helal et, nasırlı emekçi ellerinden bin defa öpüyorum. Mekanın cennet olsun. Taziyelerini ileten, acımızı paylaşan herkese teşekkür ve selamlarımı iletiyorum.”