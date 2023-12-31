Yaramazlara biraz batar!

104 yaşındaki ‘Cumhuriyet anne’ vefat etti

Antalya’da 1919’da dünyaya gelen ve “Cumhuriyet anne” olarak tanınan 104 yaşındaki Hörü Çobanoğlu, yılın son gününde hayatını kaybetti.

Antalya’da 104 yaşındaki “Cumhuriyet anne” vefat etti

Finike ilçesinde çocuklarıyla yaşayan Çobanoğlu, evinde yaşamını yitirdi.


İlçe Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, ilçenin Cumhuriyet annesini kaybettiğini belirterek şunları dedi: “Atamızın Samsun’a çıktığı yıl doğan ve Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını da gören annemiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir asırlık yolculuğunun tamamına şahit oldu. İlçemiz adına böyle bir değeri kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.”

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