Akşam Postası / 30 Ekim 2021

Kılıçdaroğlu: Adaylık için çok kişi geldi ama olumlu yanıt vermedim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylık tartışmalarıyla ilgili “Ben kimseye olumlu bir yanıt vermiş de değilim. Defalarca adayı birlikte belirleyeceğimizi söyledim, söylüyorum” dedi.

İkizdere’de ‘kıyımı’ durdurmak isteyen köylülere ‘Gözaltına alırım’ tehdidi

Rize’nin İkizdere ilçesindeki çalışmaları görüntüleyen köylülere jandarma “Slogan atarsanız sizi gözaltına alırım” dedi.

‘Diktatör’ sözü kriz çıkarmıştı: Erdoğan, İtalyan başbakanla G20’de görüştü

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kendisine “Diktatör” diyen İtalya Başbakanı Mario Draghi’yle bir araya geldi.

‘Muz yeme videosu’na sekiz gözaltı daha

Sosyal medya platformu TikTok’ta ‘muz yeme videosu’ paylaşan Suriyeli sekiz kişi daha gözaltına alındı.

AKP asgari ücrette rakam vermedi, ‘tarif etti’: İnsani seviyede olacak

AKP Genel Başkan Yardımcısı Demiröz, asgari ücret ve emekli aylıklarının ‘insani seviyede olacağını’ söyledi.

‘ODTÜ yolu’ndaki araziler satışa çıkarıldı

Ankara’da Melih Gökçek’in belediye başkanlığı döneminden kalma, ‘ODTÜ yolu’ projesinin Mansur Yavaş yönetimi tarafından onaylanmasından sonra bölgedeki bazı araziler Hazine tarafından satışa çıkarılmaya başladı.

Erdoğan-Biden görüşmesinde belirsizlik

Türkiye’nin G20 heyetiyle birlikte İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Erdoğan-Biden görüşmesi ne zaman” sorusunu “Bir-iki gün daha buradayız. Görüşme burada olabilir, Birleşik Krallık’ta olabilir” diye yanıtladı.

Migros ve BİM’den sonra ŞOK da cezayı yargıya taşıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘fahiş fiyatlardan‘ sorumlu tuttuğu beş büyük market zincirinden biri olan ŞOK, Rekabet Kurulu’nca verilen idari para cezası kararına itiraz edeceğini duyurdu.

Mahkeme, AOÇ’deki yapılaşma planına ikinci kez ‘Dur’ dedi

Ankara 4’üncü İdare Mahkemesi, Atatürk Orman Çiftliği’ni (AOÇ) yapılaşmaya açan plan değişikliği hakkında ikinci kez yürütmeyi durdurma kararı verdi.

‘Yeniden kapanma’ gündeme gelebilir

Bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Covid-19 vaka sayılarının günlük 25-30 bin aralığında seyrettiğini belirterek, “Günlük 60 bin, 70 bin vaka sayılarına sıçrama olması durumunda ise yeniden kapanma, okulların kapanması gibi tabloları gündeme gelme durumu söz konusu olabilir” dedi.

AKP döneminde İBB, İlim Yayma Cemiyeti’nin inşaatını tamamlamış

AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Konut İmar Plan Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (KİPTAŞ), iktidara yakın İlim Yayma Cemiyeti’nin yurdu için yaklaşık 3 milyon lira harcadığı ortaya çıktı.

AKP’li il başkanı, Erdoğan posterli 29 Ekim kutlamasını savundu: Sindireceksiniz

Fotoğraf: CHP

Kastamonu’daki 29 Ekim kutlamasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın posterinin açılmasına gösterilen tepkilere, Kastamonu AKP İl Başkanı Doğan Ünlü, “İçinize sindireceksiniz” cevabını verdi.

Bahçeli kahraman ilan etmişti: Kürşat Yılmaz tahliye edildi

DHA’nın haberine göre ‘çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ gibi suçlardan Kocaeli F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Kürşat Yılmaz, tahliye oldu.