Kılıçdaroğlu: Adaylık için çok kişi geldi ama olumlu yanıt vermedim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylık tartışmalarıyla ilgili ”Ben kimseye olumlu bir yanıt vermiş de değilim. Defalarca adayı birlikte belirleyeceğimizi söyledim, söylüyorum” dedi.

Halk TV programcısı Emin Çapa, ‘partiler ile ilişkisi olmayan, kamuoyunda hiç bilinmeyen bir cumhurbaşkanı adayı üzerinde çalışmalar yürütüldüğü’ iddiasını gündeme getirmiş, bu kişinin eski bir CEO olduğunu ve hatta diğer muhalefet liderleriyle görüştüğünü öne sürmüştü. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi de ‘gizemli’ adayın Özgür Demirtaş olduğunu ortaya atmıştı.

Gazeteci Murat Yetkin’e konuşan Kılıçdaroğlu, iddialarla ilgili “Öyle bir şey yok” dedi.

Kılıçdaroğlu, “Son günlerde iş dünyasından bazı isimlerin sizinle millet ittifakının cumhurbaşkanlığı adaylığı için görüşme yaptığı ve olumlu izlenim aldıkları yolunda haberler çıkıyor. Adaylık için olumlu görüş verdiğiniz kimse var mı? Varsa kimdir” sorusuna şu yanıtı verdi: “Öyle bir şey yok. Doğrusu çok kişi geliyor. İş dünyasından, eski politikacılardan, bürokratlardan, başka kesimlerden… Rapor yazıp getirenler, özgeçmiş bırakanlar oluyor. Böyle bir beklenti var. Sanıyorum diğer liderlere de gidenler var. Ben herkese aynı şeyi söylüyorum. Buna millet ittifakı olarak karar vereceğiz. Ve henüz ve Sayın Meral Akşener ile olsun, görüştüğümüz diğer liderlerle olsun adayın kim olması gerektiği konusunda bir konuşmamız olmadı. Kimseye ‘Sen olmazsın’ ya da ‘Olamazsın’ demiyorum. Çünkü millet ittifakı olarak belki de bir liderin önerisi o isimlerden birisi olabilir. O yüzden ben ‘Olmaz’ deme hakkını tek başıma kendimde görmüyorum. İkincisi, böyle bir negatif dil kullanmak benim doğama aykırı. Ama ben kimseye olumlu bir yanıt vermiş de değilim. Defalarca adayı birlikte belirleyeceğimizi söyledim, söylüyorum.”