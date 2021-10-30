Soylu’dan CHP’ye: İster çatla, ister patla; fark 15,5 puan

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP’nin CHP’den yüzde 15,5 puan daha önde olduğunu söyledi.

AKP Tokat İl Başkanlığı Danışma Meclisi toplantısında konuşan bakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ‘avaneleri’ için “Aç tavuk kendini darı ambarında zannedermiş” dedi.

Soylu, ‘anket işini’ çocukluğundan beri takip ettiğini, her ay ‘kurmaca olmayan araştırmaları’ takip ettiğini belirterek AKP ile CHP arasında büyük fark olduğu mesajını verdi.

Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Cumhuriyet Halk Partisi… İster çatla ister patla… Aramızda şu anda 15,5 puan var. 15,5 puan… Öyle, yok öyleydi yok böyleydi… 2023 yılında şapka düşecek keliniz görünecek. Benim kelim hep açıktır. Ama sizinki görülecek. Hiç endişe etmeyin, hiç merak etmeyin.”