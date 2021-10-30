‘Diktatör’ sözü kriz çıkarmıştı: Erdoğan, İtalyan başbakanla G20’de görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kendisine “Diktatör” diyen İtalya Başbakanı Mario Draghi’yle bir araya geldi.

Fotoğraflar: AA

Dünyanın önde gelen 20 büyük ekonomisinin liderleri ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini bir araya getiren G20 Liderler Zirvesi, bugün İtalya’nın başkenti Roma’daki Nuvola Kongre Merkezi’nde başladı.

Draghi, ‘aile fotoğrafı’ öncesi liderleri tek tek kapıda karşıladı. Cumhurbaşkanı ile İtalyan başbakan, el sıkışarak gazetecilere poz verdi.

AA’nın aktardığına göre Erdoğan daha sonra Draghi’yle ikili görüşme gerçekleştirdi.

İki lider, ‘diktatör’ krizinin ardından ilk kez eylül ayında telefonda görüşmüştü.

Ne olmuştu?

Türkiye ile İtalya arasında yaşanan kriz, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Ankara ziyareti sırasında, eşit statüdeki AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in aksine, kendisine tekli koltuk ayarlanmadığı için bir süre ayakta kalmasının ardından patlak vermişti.

Draghi, geçen nisan ayında konuya ilişkin şunları söylemişti: “Erdoğan’ın davranış şeklini kesinlikle onaylamıyorum, uygunsuzluk. Başkanın maruz bırakıldığı aşağılayıcı muamele beni çok üzdü. Fakat burada üzerinde durmamız gereken bir şey var…

‘Diktatör’ diyebileceğimiz kişilere ihtiyacımız da var. Görüş, fikir, davranış ve toplum vizyonu açısından farklılıklarımızı dile getirmekte açık olmalıyız ama ülkemizin çıkarları için işbirliğine de hazır olmalıyız. Doğru dengeyi bulmalıyız.”

Erdoğan da İtalya lidere “İtalya başbakanının yapmış olduğu açıklama tam bir densizliktir, tam bir terbiyesizliktir” diye karşılık vermişti.