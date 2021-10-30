‘ODTÜ yolu’ndaki araziler satışa çıkarıldı

Ankara’da Melih Gökçek’in belediye başkanlığı döneminden kalma, ‘ODTÜ yolu’ projesinin Mansur Yavaş yönetimi tarafından onaylanmasından sonra bölgedeki bazı araziler Hazine tarafından satışa çıkarılmaya başladı.

Resmi Gazete’de ‘Yatırımcılara Duyuru’ başlığıyla yayınlanan ilanda, Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde satışa çıkarılan araziler şöyle:

ODTÜ arazisinden geçerek binlerce ağacın kesilmesine neden olan ‘tünel yol’ projesi, Gökçek ve ODTÜ’lüleri karşı karşıya getirmişti. Proje için üniversite rektörlüğü, Ankara valiliği ve büyükşehir belediyesi arasında protokol imzalanmış, yaklaşık dört yıl önce gece yarısı dozer ve iş makineleriyle ODTÜ arazisine girilmiş, dokuz saatte büyük bir ağaç kıyımı yapılmıştı. Yol çalışması sonrası belediye suçlanmış, Gökçek, 4 bine yakın ağacın taşındığını söylerken, rektör Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, protokol imzalanırken projede yolun bu kadar geniş tutulduğunu bilmediğini öne sürmüştü. Daha sonra projenin yürütmesi durdurulmuştu.

Ancak projenin ABB nezdinden devam ettiği, ihale sürecinin tamamlanarak geçtiğimiz hafta sözleşmenin imzalandığı ortaya çıkmıştı.

Bunun üzerine kendilerine haber verilmemesine tepki gösteren meslek odaları yol projesinin aslında bir rant projesi olduğu yönündeki uyarılarını yinelemişti.

AOÇ arazisi olabilir

İlanın Resmi Gazete’de yayınlanmasından sonra tepkisini dile getiren Mimarlar Odası Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, şu paylaşımı yaptı: “ODTÜ’yü bölen yolu rant yolu dedik, Gökçek yolu dedik, bu işten vazgeçin dedik, Ankara Büyükşehir Belediyesi bu yol yol değil dedik. Gerçekler su yüzüne çıkıyor. Lüks konutlar ODTÜ yolunu bekliyor.”

Karakuş şöyle devam etti: “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bugün Resmi Gazete’de satışa çıkarttığı araziler ODTÜ’yü ikiye bölen yol karşılığında verilen araziler. Satıştaki Susuz arazilerine iyi bakın zira Atatürk Orman Çiftliği arazisi olması yüksek ihtimal. Susuz’dakilerin pasif tapu kaydını açıklayın.”

‘Parsel parsel satışa çıktı’

TMMOB Şehir Plancıları Odası yönetim kurulu üyesi Ömer Dursunüstü de Hazine’ye ait arazilerin satışları için şu paylaşımı yaptı: “ABB tarafından ODTÜ Yolu çevresi yapılaşmaya açılmayacaktır denilen yerler parsel parsel satışa çıktı.”