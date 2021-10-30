Erdoğan-Biden görüşmesinde belirsizlik

Türkiye’nin G20 heyetiyle birlikte İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Erdoğan-Biden görüşmesi ne zaman” sorusunu “Bir-iki gün daha buradayız. Görüşme burada olabilir, Birleşik Krallık’ta olabilir” diye yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın G20’de ABD Başkanı Joe Biden’la baş başa görüşmesi bekleniyordu. Ancak Erdoğan, Biden ile İskoçya’nın Glasgow şehrindeki iklim zirvesinde bir araya geleceğini duyurdu. Görüşme henüz resmileşmiş değil.

Kalın, CNN Türk’te katıldığı yayında ABD Başkanı Biden ile görüşmeye ilişkin soruya şöyle yanıt verdi: “Netleşmek üzere. Önemli bir görüşme tabii ki. Küresel birçok konu var, Afganistan’dan Libya’ya, Suriye’den Kafkaslar’a, ikili ilişkiler var, savunma sanayi var… Ve diğer çok başlığı ele alacaklar.”

F-35 ve F-16’lar

İki liderin görüşmesinde son dönemlerde öne çıkan sorunları ele alması öngörülüyor.

Türkiye’nin çıkarıldığı F-35 savaş uçağı programında harcadığı 1,4 milyar dolara karşılık ABD’den almak için önerdiği F-16 paketi en önemli gündem maddesi.

Türkiye 100’den fazla F-35 savaş uçağı sipariş etmiş, ancak ABD’nin karşı çıktığı Rus S-400 füzelerini satın almasının ardından bu programdaki pozisyonu 2019 yılında askıya alınmıştı.

Bunun üzerine Türkiye, F-35’ler için harcanan 1,4 milyar dolar karşılığında F-16 savaş uçağı ve mevcut savaş uçakları için modernizasyon kiti satın almak istediğini duyurmuştu.

Bu konuda, Pentagon ve Milli Savunma Bakanlığı’ndan heyetler bu hafta Ankara’da F-35 özelindeki sorunları çözmek için ilk defa bir araya gelmişti.

Pentagon’dan toplantı sonrasında yayınlanan açıklamada, Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasıyla ilgili işlemlerin 23 Eylül itibariyle tamamlandığı duyurulurken, görüşmelerin ‘uyuşmazlık çözümü’ formatında ilerlediği belirtilmişti. ABD’nin Türkiye’nin programa önceki dahline ilişkin meselelerin sonlandırılmasına bağlılığı vurgulanmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamadaysa “Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında, F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi maksadıyla Ankara’da bir toplantı icra edilmiş ve müzakerelerin devam edilmesi konusunda mutabık kalınmıştır” denmişti.