AKP döneminde İBB, İlim Yayma Cemiyeti’nin inşaatını tamamlamış

AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Konut İmar Plan Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (KİPTAŞ), iktidara yakın İlim Yayma Cemiyeti’nin yurdu için yaklaşık 3 milyon lira harcadığı ortaya çıktı.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre KİPTAŞ, 31 Mart 2019 yerel seçimlerine sadece aylar kala İlim Yayma Cemiyeti’nin İstanbul Üsküdar’daki Çamlıca Camisi’nin yanına inşa ettiği ‘Çamlıca yükseköğretim erkek öğrenci yurdu’ için bir ihale düzenledi. ‘Yurt binaları ikmal inşaatı tamamlama‘ adı altında 14 Aralık 2018 tarihinde düzenlenen ihaleyle Kibritçi İnşaat’a inşaatın tamamlanması için 2 milyon 750 bin lira ödendi.

İhalenin, sadece doğal afet gibi durumlarda kullanılan pazarlık usulüyle düzenlendiği belirtildi.

KİPTAŞ’ın, AKP döneminde Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi için yaklaşık 15 milyon lira harcadığı da ortaya çıkmıştı. 2015 ve 2018 yıllarında lisesinin binaları ve mobilyaları KİPTAŞ’ın bütçesinden yenilenmişti.

Öte yandan, KİPTAŞ’ın yaptığı Çatalca Konutları’nı 2015 yılında AKP’li yöneticilerin, THY yetkililerinin, AKP’li belediye çalışanlarının ve AKP’ye yakın bazı vakıfların yöneticilerinin aldığı da ortaya çıkmıştı. O dönem çok sayıda talep olmasına karşın kura çekimi yapılmadığı ve dairelerin önceden belirlenen kişilere satıldığı ileri sürülmüştü.