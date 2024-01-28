Akşam Postası / 28 Ocak 2024

Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’nde ‘infaz’

Sarıyer’de bulunan Santa Maria Kilisesi’nde pazar ayini sırasında maskeli iki kişi bir kişiyi öldürdü.

‘Amerikan rüyası’na diken battı: 9 Soruda Teksas krizi

ABD’de Teksas eyaleti ile federal hükümet arasında sınır kontrolüne dair ‘yetki krizi’ sürüyor. Peki Teksas krizi nasıl başladı? Eyaletin yetkileri nerede başlayıp bitiyor? Teksas’ın bağımsızlık ilan etmesi mümkün mü? 9 soruda Teksas krizi.

İstanbul’da kar bekleniyor

İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor.

AKP’nin belediye başkanı adayı, 100 liraya bir tepsi simit almaya çalıştı

AKP Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Mehmet Halis Bilden, 100 lira verdiği bir simitçi çocuğun tepsiyi dağıtmasını istedi.

Protestocular Mona Lisa tablosuna çorba attı

Protestocular Paris’te kurşun geçirmez camla korunan Mona Lisa tablosuna çorba attı.

Canımız neden tatlı çeker?

Şeker isteği genellikle kan şekeri seviyesindeki dengesizlikten kaynaklanır. Düşük kan şekeri seviyesi, bu seviyeyi yükseltmek için tatlı bir şeyler düşürür aklımıza. Diğer nedenler arasında stres, ilaçlar, hormon dengesizlikleri ve sağlık koşulları yer alır.

Yürümek için beş neden

Yılın ilk ayları… Yeni yıl hedefleriniz hala taze, dolayısıyla sağlıklı alışkanlıklar edinmenin tam zamanı. Bazılarımız yeni yıl kararlarıyla motive olurken, diğerleri yeni bir yılı yeni bir sayfa gibi düşünür. Peki, sizin de yeni yıl kararlarınız arasında bu yıl daha fazla hareket etmek var mı? Eğer cevabınız ‘Evet‘se, sizi bu kış daha fazla yürümeye davet ediyoruz.

Galatasaraylı Sacha Boey, rekor bedelle Bayern Münih’e transfer oldu

Galatasaray, Fransız futbolcu Sacha Boey’u rekor bedelle Almanya’nın dünyaca ünlü kulübü Bayern Münih’e gönderdi.

Kayserispor’da Burak Yılmaz dönemi

Trendyol Süper Lig ekibi Mondihome Kayserispor, teknik direktör Burak Yılmaz ile 2,5 yıllığına anlaşmaya vardı.

Xavi, Barcelona’dan ayrılıyor: Çok fazla gerginlikle oynuyoruz

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalmasına rağmen sezon sonunda görevi bırakacağını açıkladı.