Yürümek için beş neden

Yılın ilk ayları… Yeni yıl hedefleriniz hala taze, dolayısıyla sağlıklı alışkanlıklar edinmenin tam zamanı. Bazılarımız yeni yıl kararlarıyla motive olurken, diğerleri yeni bir yılı yeni bir sayfa gibi düşünür. Peki, sizin de yeni yıl kararlarınız arasında bu yıl daha fazla hareket etmek var mı? Eğer cevabınız ‘Evet‘se, sizi bu kış daha fazla yürümeye davet ediyoruz.

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Amerikan Kalp Derneği haftada 150 dakika orta yoğunlukta egzersiz yapılmasını öneriyor. Ancak istatistiklere göre yetişkinlerin çok azı bu hedefe ulaşıyor. Özellikle pandeminin ardından hareketsizlik alışkanlığa dönüştü. Buna karşılık sadece yürüyüş yapmak gibi basit bir egzersiz kalp hastalığı, obezite ve depresyon riskini azaltma gücüne sahip!

Yürüyüş, aslında en erişilebilir egzersiz şekli. Özel ekipmana ihtiyaç duymadan her yerde yapabilirsiniz. Yürümek için nedenler, elbette bunlarla da sınırlı değil!

Yaşam tarzınıza göre uyarlayabilirsiniz

Bu egzersiz için yeni beceriler öğrenmenize gerek yok. Üstelik her fitness seviyesinden ve vücut boyutundan insan yürüyüş yapabilir. Yürüyüş sizin için de bir egzersiz yolculuğu başlatabilir. Eğer yorulmadan sokağınızın, mahallenizin sonuna kadar gidebiliyorsanız bunu her gün yapın. Sonunda daha uzağa gidebilecek ve daha hızlı yürüyeceksiniz.

Yılın her zamanında yürüyebilirsiniz

Elbette yaşadığınız yerde diz boyu kar varsa bunu tavsiye etmiyoruz. Ancak ortam güvenli olduğunda üzerinizi giyinip yürüyüşe çıkabilirsiniz. Bu tür bir fiziksel aktivite ısınmanıza yardımcı olacak ve size form katacaktır. Özellikle güvenli, ferah bir alana erişiminiz varsa dışarıda yürümeyi düşünebilirsiniz.

Kilonuzu koruyabilirsiniz

İnsanlar genellikle kış aylarında daha fazla kilo alır. Yürüyüş ise ideal kilonuza dönmenize veya kilonuzu korumanıza yarayabilir. Araba kullanıyorsanız arabanızı gün içinde biraz daha uzağa park etmeyi deneyin. Asansör yerine merdivenleri tercih edin. Böylece günlük yürüyüş miktarınızı artırırsınız.

Yüksek tempoda yapabilirsiniz

Öncesinde yavaşça ısınırsanız ve hızınızı artırırsanız yürümek daha iyi bir egzersiz haline gelebilir. Saniyede iki adım, tempolu bir yürüyüş için kabaca bir hedef. Hipertansiyon, diyabet, yüksek kolesterol veya bilinen kalp hastalığı gibi risk faktörleriniz varsa yürüyüşlere başlamadan önce mutlaka doktorunuza danışın ve hızınızı artırmak için önceden doktorunuzdan onay alın.

Daha iyi bir ruh haline sahip olabilirsiniz

İlkbahara kadar kanepede oturmak ister misiniz? Kendinizi yürümeye zorlamak zihinsel sağlığınıza fayda sağlayabilir. Egzersiz yaptığınızda vücudunuz, sizi daha mutlu eden endorfin adı verilen iyi hissettiren hormonlardan birini üretir. Güneş ışığı da ruh halinizi iyileştirebilir. Bunun için güneşli günlerden yararlanın ve depresyondan korunmak için yürüyüş yapın.

Ne zaman yürümeli?

Doctor on demand’ın haberine göre çoğu kişinin egzersiz yapmaya zamanı yok. Oysa gerçek bundan çok farklı. Sağlıklı bir yaşam için ister ofiste ister evden çalışıyor olun, günde 30 dakikadan fazla süreyi yürüyüşe ayırmalısınız. Bu yürüyüşleri öğle yemeği saatinizde veya iş molalarınızda zihninizi boşaltmak için organize edebilirsiniz. Benzer şekilde yemeklerden sonra sindirimi kolaylaştırmak ve kan şekeri seviyesini düzenlemek için veya kendinizi kötü hissettiğinizde, endorfini artırmak ve ruh halinizi iyileştirmek için de yürüyüş yapabilirsiniz.