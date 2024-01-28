Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da kar bekleniyor

İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor.

Fotoğraf: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da beklenen yağışların bu akşam saatlerinden itibaren genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve orta kuvvette kar, yükseklerde ise kuvvetli kar şeklinde olması öngörülüyor.


Yağışların, salı sabah saatlerine kadar kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına, kuzey kesimlerde zaman zaman kuvvetli kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma, don olayı, görüş mesafesinde azalma, kuvvetli rüzgarla kısa süreli fırtına sebebiyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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