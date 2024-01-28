AKP’nin belediye başkanı adayı, 100 liraya bir tepsi simit almaya çalıştı

AKP Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Mehmet Halis Bilden, 100 lira verdiği bir simitçi çocuğun tepsiyi dağıtmasını istedi.

Mehmet Halis Bilden. Fotoğraf: Twitter

AKP’nin Diyarbakır adayı Mehmet Halis Bilden, seçim çalışmaları kapsamında yaşadığı bir olayı kendi Twitter hesabından paylaştı.

Videoda Bilden’in seçim çalışmaları kapsamında karşılaştığı simitçi çocukla diyaloğu yer alıyor.

Videoya göre Bilden “Dur ben buna para vereyim az bir şey” diyerek simitçi çocuğa 100 lira verdi. Bilden, parayı verirken “Sen simiti dağıt, hadi oğlum dağıt” dedi.

Simitçi çocuksa “100 liraya simit gelmiyor ki” diyerek Bilden’e itiraz etti. Bilden’se buna karşılık olarak “Ha 100, begenmiysen he” dedi. Bunun üzerine Bilden’in etrafındakiler güldü.

Bilden, bu anları “Beğenmisen he…” başlığıyla Twitter’dan yayınladı.