AKP’nin adayları açıklandı: Ankara’da Turgut Altınok, İzmir’de Hamza Dağ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP’nin 17’si büyükşehir toplamda 48 belediye başkan adayını daha açıkladı. Ankara’da CHP’nin adayı Mansur Yavaş’a karşı AKP’nin adayı olarak Turgut Altınok yarışacak.
İzmir’in belediye başkanı adayı Hamza Dağ oldu.
Adaylar şöyle:
- Adana: Fatih Mehmet Kocaispir
- Adıyaman: Ziya Polat
- Afyonkarahisar: Hüseyin Ceylan Uluçay
- Ağrı: Mehmet Salih Aydın
- Aksaray: Enver Dinçer
- Amasya: Mehmet Uyanık
- Antalya: Hakan Tütüncü
- Ardahan: Yunus Baydar
- Batman: Adil Sebati Ceylan
- Bayburt: Mete Memiş
- Bilecik: Mustafa Yaman
- Bolu: Muhammed Emin Demirkol
- Burdur: Mehmet Şimşek
- Çorum: Halil İbrahim Aşkın
- Diyarbakır: Mehmet Halis Bilden
- Gaziantep: Fatma Şahin
- Gümüşhane: Ercan Çimen
- Hakkari: İsmet Ölmez
- Hatay: Mehmet Öntürk
- Iğdır: Ülkü Öcal
- Kahramanmaraş: Fırat Görgel
- Karabük: Özkan Çetinkaya
- Karaman: Mevlüt Akgün
- Kayser: Memduh Büyükkılıç
- Kırıkkale: Mehmet Saygılı
- Kırşehir: Osman Arslan
- Kilis: Reşit Polat
- Konya: Uğur İbrahim Altay
- Kütahya: Kamil Saraçoğlu
- Malatya: Sami Er
- Mardin: Abdullah Erin
- Muş: Feyat Asya
- Nevşehir: Mehmet Savran
- Niğde: Emrah Özdemir
- Sakarya: Yusuf Alemdar
- Siirt: Ekrem Olğaç
- Sivas: Hilmi Bilgin
- Şanlıurfa: Zeynel Abidin Beyazgül
- Şırnak: Mehmet Yarka
- Tekirdağ: Cüneyt Yüksel
- Trabzon: Ahmet Metin Genç
- Tunceli: Erkan Eroğlu
- Uşak: Mehmet Çakın
- Van: Abdulahat Arvas
- Yozgat: Celal Köse
- Zonguldak: Ömer Selim Alan
- İzmir: Hamza Dağ
- Ankara: Turgut Altınok