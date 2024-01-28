Xavi, Barcelona’dan ayrılıyor: Çok fazla gerginlikle oynuyoruz

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalmasına rağmen sezon sonunda görevi bırakacağını açıkladı.

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44 yaşındaki Xavi, Kasım 2021’den bu yana efsanesi olduğu kulübün başında.

Katalan ekibiyle 2022-23 sezonunda şampiyonluk yaşayan Xavi’nin yönettiği kulüp, cumartesi günü Villarreal karşısında alınan 5-3’lük mağlubiyetle La Liga’da zirve yarışında yara almış ve lider Real Madrid’in 10 puan gerisine düşmüştü.

Her zaman kulübün menfaatlerini düşündüğünü belirten Xavi, taraftarların gurur duyması için bunu yapmaya devam edeceğini söyledi.

Kulübün dinamizm değişikliğine ihtiyacı var

BBC‘nin haberine göre sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalmasına rağmen 30 Haziran’da resmi olarak görevinden ayrılacak Xavi, Barcelona Başkanı Joan Laporta, Başkan Yardımcısı Rafa Yuste ve Sportif Direktör Deco ile yaptığı görüşmelerin ardından bu kararı aldığını kaydetti:

“Bence kulübün dinamizm değişikliğine ihtiyacı var. Oyuncuların kendilerini daha rahat hissedeceklerine inanıyorum. Çok fazla gerginlikle oynuyoruz. Yönetimin iyiliği için benim ayrılmam en iyisi. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Tüm bunların dinamiğin değişmesine yardımcı olacağını düşünüyorum. Vermek istediğim mesaj bu. Doğru olanı yaptığımı düşünüyorum.”

Xavi bu ay, İspanya Süper Kupası’nda ezeli rakipleri Real Madrid karşısında alınan 4-1’lik yenilginin ardından oyuncularının kendisine olan inancını kaybetmesi halinde ‘bavulunu toplayacağını’ söylemişti.

Barcelona bu yenilginin ardından arka arkaya galibiyetler aldı. Ancak çarşamba günü Athletic Bilbao’ya yenilerek Copa del Rey’den elendi. Daha sonra da Villarreal’e yenilerek şampiyonluk yarışında daha da geriye düştü.

Akıl sağlığı açısından zor

Xavi bu işin kendisine zarar verdiğini ve ruh sağlığı için görevinden ayrılma zamanının geldiğini belirtti: “Akıl sağlığı açısından zor bir durum. Ben pozitif bir adamım ama şarjım bitmeye devam ediyor ve bir noktada ise kalmanın bir anlamı olmadığını anlıyorsunuz.”

Barcelona, gelecek ay İtalya Serie A takımlarından Napoli ile UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turunda mücadele edecek.

Xavi, Şampiyonlar Ligi’ni kazanmaları durumunda dahi kararını değiştirmeyeceğini sözlerine ekledi: “Oyunculara da söyleyeceğim. Bu işin sorumlusu benim, bu yüzden oyuncular artık kendilerini serbest hissedecekler. Sorun değil çözüm olmak istiyorum ve inanıyorum ki şu andan itibaren Haziran’a kadar hala çözüm olabilirim.”