Guardiola’ya göre Barcelona’nın yeni teknik direktörü Xavi olmalı

İspanya La Liga takımlarından Barcelona’yla sayısız başarıya imza atan, şu an Manchester City’yi çalıştıran Pep Guardiola’ya göre Katalan ekibinin yeni teknik direktör adayları arasında adı geçen Xavi Hernandez bu göreve en uygun kişi.

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Futbolculuğu döneminde yıllarca kaptanlığını yaptığı Barcelona’yı 2008-2012 yıllarında çalıştıran Guardiola, toplam 14 kupa kaldırmıştı.

Futbola Barcelona altyapısında başlayan ve 1998-2015 yıllarında 17 sene Katalan ekibinde forma giyen Xavi ise kariyerini El-Saad’da sürdürmüş, 2019’da aynı takımda teknik direktörlük görevine getirilmişti.

Takımının Crystal Palace’la lig maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyen Guardiola, Barcelona’da kötü sonuçlar nedeniyle görevden alınan Hollandalı Ronald Koeman’dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Xavi’nin getirilmesi gerektiğini belirtti.

Xavi’ye büyük güven duyduğunu vurgulayan İspanyol teknik adam şunları söyledi: “Barcelona’da neler olacağını bilmiyorum. Ama Xavi getirilirse, bu işe hazır olduğu konusunda hiçbir şüphem yok. Oyunu biliyor ve artık çok daha deneyimli. Barcelona’yı çalıştırmaya başladığım zaman Xavi kadar deneyimim yoktu. Barcelona için en doğru adayın Xavi olduğuna inanıyorum.”

Katalan temsilcisinin en güçlü teknik direktör adayı olarak gösterilen Xabi, Katar temsilcisi El-Sadd’ın başında yenilmezlik serisini 34 maça çıkararak rekor kırdı. Şimdiye kadar Katar temsilcisinde yedi kupa kazandı.