Barcelona, Xavi’yi resmen açıkladı: ‘Yuvana hoş geldin’

Barcelona Kulübü, teknik direktörlüğe Xavi Hernandez’i getirdiğini resmi olarak açıkladı.

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Katalan kulübü, 28 Ekim’de Hollandalı teknik direktör Ronald Koeman’ı görevden almıştı.

‘Yuvana hoş geldin Xavi’ başlığıyla sosyal medyadan ve sitesinden açıklama yapan Barcelona, 41 yaşındaki İspanyol teknik adam ile 30 Haziran 2024’e kadar geçerli sözleşme imzalamak için anlaşma sağlandığını duyurdu.

Yuvana hoş geldin Xavi! 💙❤ pic.twitter.com/CM0zlIPvQq — FC Barcelona (@fcbarcelona_tr) November 6, 2021

İspanyol basını, altı yıl aradan sonra Barcelona’ya dönen Xavi’den beklentilerin çok yüksek olduğunu yazıp genç teknik adamı lige kötü bir başlangıç yapan ve bir maç eksiğiyle 16 puanla 9’uncu sırada yer alan bordo-mavililerin toparlanıp eski günlerine dönmesi için ‘tek umut‘ olarak gösteriyor.

Barcelona altyapısından yetişen, 17’si A takım olmak üzere 24 sezon Katalan ekibinin formasını giyen Xavi, Lionel Messi’nin ardından İspanyol kulübünde en fazla maç oynayan futbolcu (Messi 778, Xavi 767) olarak biliniyor.

Basında ayrıca Barcelona’nın Xavi’yi getirmek için El Sadd Kulübüne 5 milyon avro tazminat ödediği belirtiliyor.