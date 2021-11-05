Barcelona’nın yeni teknik direktörü Xavi

Katar kulübü Al Sadd, teknik direktörü Xavi’nin Barcelona’ya gitmesi için gerekli anlaşmanın sağlandığını açıkladı.

Futbola Barcelona altyapısında başlayan ve 1998-2015 yıllarında 17 sene Katalan ekibinde forma giyen Xavi kariyerini Al Sadd’da sürdürmeye karar vermiş, 2019’da aynı takımda teknik direktörlük görevine getirilmişti.

Xavi, gözyaşlarıyla veda ettiği Barcelona’ya teknik direktör olarak geri dönüyor.

Ronald Koeman ile yollarını ayıran Barcelona’da iki yönetici salı günü transfer görüşmeleri için Doha’ya gitmişti. Ancak görüşmelerden sonuç çıkmamıştı.

Al Saad kulübünün 2023’e kadar sözleşmesi bulunan Xavi’yi bırakmak istememesi üzerine Barcelona, İspanyol teknik adamın serbest kalma bedelini ödeme kararı aldı.

Al Sadd’ın CEO’su Turki Al Ali tarafından yapılan açıklamada “Al Sadd yönetimi, sözleşmede belirtilen serbest kalma bedelinin ödenmesinin ardından Xavi’nin Barcelona’ya transferi konusunda anlaştı. Xavi, Al-Sadd’ın tarihinin önemli bir parçası oldu. Kendisine Barcelona’da başarılar diliyoruz” denildi.