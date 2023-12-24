Akşam Postası / 24 Aralık 2023

CHP, ortak bildiriye neden imza atmadığını açıkladı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “Hiç kimse AKP’nin kirli siyasetine, yanlışlarına, 21 yıldır ülkeyi getirdiği noktaya ortak imza atmak zorunda değil” dedi.

Meteoroloji’den 21 ile sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) rüzgar, yağmur ve kar beklenen 21 ili sarı kodla uyardı.

Çocuk istismarıyla suçlanan Ağrı kültür ve turizm müdürü gözaltına alındı

Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdürü E. K. çocuk istismarı suçlamasıyla gözaltına alındı.

İsrail saldırılarında ölen Filistinli sayısı 20 bin 424’e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısının 20 bin 424’e ulaştığı açıklandı.

İstanbulspor’a hükmen mağlubiyet ve üç puan silme cezası

Trabzonspor müsabakasında sahadan çekilen İstanbulspor’un cezası belirlendi.

Bu yıl sevdiklerinizi sürdürülebilir yılbaşı hediyeleriyle sevindirin!

Yeni yıla sayılı günler kaldı! Bazılarımız için yılın bu zamanı yepyeni umutların, sokaklardaki neşeli süslemelerden keyif almanın ve düşünceli hediyelerle sevdiklerini gülümsetmenin tam sırası. Ama kabul edelim, her seferinde sevdiklerimiz için hediye seçmek o kadar da kolay olmuyor. Bu yıl hem size hem de gezegenimize yardımcı olmak için bazı sürdürülebilir hediye fikirlerini bir araya getirdik.

Harry Potter’ın yazıldığı kafe yeniden açılacak

JK Rowling’in Harry Potter kitaplarından bazı bölümleri yazdığı Elephant House adlı kafe, yıkıcı bir yangından üç yıl sonra yeniden açılacak.

135 yıllık National Geographic, son kez raflarda

135 yıllık doğa, bilim ve fotoğraf dergisi National Geographic, basılı yayın hayatına Aralık 2023 tarihli sayısıyla son veriyor.

Alperen Şengün NBA’da kariyer rekoru kırdı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Alperen Şengün’ün 37 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta Houston Rockets, New Orleans Pelicans’ı 106-104 mağlup etti.

Çin’den çevrimiçi oyunlara ‘zaman’ ve ‘harcama’ kısıtlaması

Çin, çevrimiçi bilgisayar oyunlarında zaman ve para harcanmasına kısıtlama getiremeye hazırlanıyor.