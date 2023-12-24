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Yaramazlara biraz batar!

Alperen Şengün NBA’da kariyer rekoru kırdı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Alperen Şengün’ün 37 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta Houston Rockets, New Orleans Pelicans’ı 106-104 mağlup etti.

Fotoğraf: AA

NBA’de normal sezona 13 maçla devam edildi.


Alperen’in 37 sayı, 11 ribaunt ve 6 asistle oynadığı karşılaşmada Pelicans’ı yenen Rockets, sezonun 15’inci galibiyetine ulaştı. Mücadelenin en skorer ismi olan Alperen, bu sezon üst üste ikinci, toplamda ise dokuzuncu kez ‘double-double’ yaptı. Rockets’ta Jabari Smith 26, Fred VanVleet 10 sayılık katkı sağladı.

Pelicans’ta Zion Williamson’ın 28 sayı, 8 ribaunt ve 4 asist, Brandon Ingram’ın ise 19 sayı, 3 ribaunt ve 5 asistlik performansları yenilgiyi önleyemedi.

Bucks, galibiyet serisine devam etti

New York Knicks’i 130-111 mağlup eden Milwaukee Bucks, üst üste 7, toplamda ise 22’nci galibiyetini aldı. Bucks’ta Giannis Antetokounmpo 28 sayı, 7 ribaunt ve 7 asist, Bobby Portis ise 23 sayı, 11 ribaunt ve 1 asistle galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 17’nci yenilgisini yaşayan Knicks’te Jalen Brunson 36 sayı, 3 ribaunt ve 7 asist, Julius Randle 26 sayı, 8 ribaunt ve 1 asistle oynadı.

Sonuçlar

  • New York Knicks-Milwaukee Bucks: 111-130
  • Los Angeles Clippers-Boston Celtics: 108-145
  • New Orleans Pelicans-Houston Rockets: 104-106
  • Indiana Pacers-Orlando Magic: 110-117
  • Charlotte Hornets-Denver Nuggets: 95-102
  • Toronto Raptors-Utah Jazz: 119-126
  • Atlanta Hawks-Memphis Grizzlies: 119-125
  • Brooklyn Nets-Detroit Pistons: 126-115
  • Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers: 120-129
  • Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers: 95-109
  • Golden State Warriors-Portland Trail Blazers: 126-106
  • Dallas Mavericks-San Antonio Spurs: 144-119
  • Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves: 98-110

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