İstanbulspor’a hükmen mağlubiyet ve üç puan silme cezası

Trabzonspor müsabakasında sahadan çekilen İstanbulspor’un cezası belirlendi.

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İstanbulspor, Süper Lig’in 17’nci haftasında Trabzonspor’u konuk etmişti. Trabzonspor’un ikinci golü öncesinde faul olduğunu savunan ve bu nedenle golün iptalini isteyen İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu, aksi karar çıkınca takımını 73’üncü dakikada sahadan çekmişti.

Kulübün cezası belli oldu. TFF’nin internet sitesinde paylaşılan açıklamada İstanbulspor’un 3-0 hükmen mağlup sayıldığı ve ev sahibi takıma 3 puan silme cezası uygulandığı belirtildi.

Kulübün başkanı Sarıalioğlu’naysa ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle 90 gün hak mahrumiyeti ve 780 bin lira para cezası verildi.

Öte yandan, İstanbulspor’un bazı taraftarların neden olduğu ‘çirkin ve kötü tezahürat’ gerekçesiyle bir sonraki iç saha maçında cezalı olacağı kaydedildi.