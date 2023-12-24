Meteoroloji’den 21 ile sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) rüzgar, yağmur ve kar beklenen 21 ili sarı kodla uyardı.

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MGM Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Bolu, Çankırı, Erzurum, Giresun, Hakkari, Kars, Kastamonu, Muş, Rize, Sinop, Trabzon, Van, Zonguldak, Bartın, Ardahan, Karabük ve Düzce’yi sarı kodla uyardı.

Ağrı, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Kars, Muş, Van ve Ardahan’da rüzgar; Bolu, Çankırı, Giresun, Kastamonu, Trabzon, Zonguldak, Bartın ve Karabük’te kar; Rize’de yağmur ve Artvin, Sinop ve Düzce’de hem kar hem yağmur bekleniyor.

Müdürlük, bölge sakinlerini soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, sel, su baskını, buzlanma ve don olayı ile bölgenin yüksek ve dağlık kesimlerinde tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaya çağırdı.