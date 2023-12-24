CHP, ortak bildiriye neden imza atmadığını açıkladı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “Hiç kimse AKP’nin kirli siyasetine, yanlışlarına, 21 yıldır ülkeyi getirdiği noktaya ortak imza atmak zorunda değil” dedi.

Görsel: Diken

Irak’ın kuzeyinde PKK’yla çıkan çatışmada 12 asker yaşamını yitirdi. Bunun üzerine AKP, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi imzasıyla ortak bildiri yayınlandı.

CHP’yse bu bildiriye imza atmayarak parti olarak bildiri yayınladı.

ANKA’nın aktardığına göre Başarır, ortak bildiriye imza atmayıp kendi bildirilerini yayınlamasının nedenini şu sözlerle anlattı:

*CHP grubu tekil olarak 85 milyonun acısını, endişesini dile getirecek bir bildiriyi üç grup başkanvekili ve genel başkanımızın imzasıyla kamuoyuyla paylaştı. AKP bu ülkede iktidar olduğunda bölücü terör örgütünün başındaki o yaratık cezaevindeydi. 99-2000-2001-2002 yıllarında toplam 20 şehit vermişiz. 21 yılda binlerce evladımız şehit olmuş.

*Ülkeyi terör yuvası haline getiren, sınır güvenliğini ortadan kaldıran bu partinin eylemleriyle artık Meclis’te ortak imzayla kamuoyunun karşısına çıkmak istemiyoruz. CHP bireysel olarak tekil açıklamasını yapmıştır, tepkisini ve önerilerini ortaya koymuştur. CHP ne DEM ne AKP ne de bir başka parti bu hassas konuda iradesini ortaklaştırmak zorunda değil.

*Hiç kimse AKP’nin kirli siyasetine, yanlışlarına, 21 yıldır ülkeyi getirdiği noktaya ortak imza atmak zorunda değil. Hiç kimse bu ülkedeki şehitleri, terör meselesini seçimler yaklaşırken bir algı operasyonu haline getirmesin.