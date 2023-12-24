Bu yıl sevdiklerinizi sürdürülebilir yılbaşı hediyeleriyle sevindirin!

Yeni yıla sayılı günler kaldı! Bazılarımız için yılın bu zamanı yepyeni umutların, sokaklardaki neşeli süslemelerden keyif almanın ve düşünceli hediyelerle sevdiklerini gülümsetmenin tam sırası. Ama kabul edelim, her seferinde sevdiklerimiz için hediye seçmek o kadar da kolay olmuyor. Bu yıl hem size hem de gezegenimize yardımcı olmak için bazı sürdürülebilir hediye fikirlerini bir araya getirdik.

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Kendi yılbaşı kartınızı kendiniz yapın

Bu özellikle çocuklarınız varsa onlarla yapabileceğiniz harika bir aktivite. Üstelik muhtemelen düşündüğünüzden daha kolay! Yılbaşı kartınızı hazırlamak için Pinterest’te biraz dolaşın, kaliteli bir kağıt edinin ve üzerine sokaktan topladığınız birkaç sonbahar yaprağı yapıştırın… Elbette bu konudaki olasılıklar sonsuz; yine de her şekilde sevdiklerinizin yüzünde kocaman bir gülümse yaratacaklar!

Bir deneyim hediye edin

Bu yıl sevdiklerinizle hediyeleşirken israfın önüne geçmek mi istiyorsunuz? Harika! Çünkü, araştırmalar, insanların genellikle hediye yerine deneyim almaktan hoşlandıklarını ortaya koyuyor. Hediyeniz bir tiyatro biletinden masaja, seramik eğitiminden kısa bir tatile kadar pek çok şey olabilir.

Giysi değil bitki alın

Neden bu yılbaşında birisine hoş bir iç mekan bitkisi hediye etmiyorsunuz? Muhtemelen bildiğiniz gibi, bitkilerin, insanların stres düzeylerini azalttığı kanıtlanmış bir bilgi. Bu harika hediye için yerel çiçek pazarlarına veya marketlere gitmeniz yeterli. Veya online alışverişle sevdiklerinize canlı ve doğa dostu bir hediye verin!

Yeniden kullanılabilirliğin keyfini hediye edin

O çok sevdiğiniz arkadaşınızın evini yeniden kullanılabilir bir çatal bıçak takımı, kahve fincanı veya su şişesiyle donatmaya ne dersiniz? Veya bazı ilginç yiyecek saklama kutuları veya sandviç ambalajları. Bu hediyeler, aynı zamanda yıl boyunca paradan tasarruf etmelerine de yardımcı olabilir. Bunun için tekrar kullanılabilir sağlıklı malzemeleri araştırın ve hemen harekete geçin!

Yerel ve küçük bir alışveriş yapın

Sevdiklerinize sürdürülebilirliğe ve kaliteye önem veren benzersiz bir hediye bulmak için etik değerlere uygun bir şekilde üretilen el yapımı hediyeler arayın. Bu doğrultuda yerel üretici pazarlarına göz atın. İnternetten bir şey sipariş ediyorsanız tek seferde mümkün olduğunca çok sipariş verin, teslimat personeli üzerindeki baskıyı hafifletmek ve yoldaki araçlardan kaynaklanan hava kirliliği miktarını azaltmak için evden yürüme mesafesindeki bir alım noktası seçin. Bizzat alışveriş yapıyorsanız sevdikleriniz için yerel ürünlerden oluşan bir hediye sepeti de hazırlayabilirsiniz. Yakınınızda hangi butiklerin, şarküterilerin ve kitapçıların olduğunu görmek için haritanızı kontrol edin. Yaratıcı olun, bir şeyleri bir araya getirmeyi deneyin ve satın alacaksanız da el yapımı, yerel kaynaklı veya daha küçük, bağımsız satıcılar tarafından üretilen ürünleri tercih edin.

Tutumlu olun

Hayır kurumlarının mağazalarını ve vintage dükkanları keşfetmek de sevdiklerinize benzersiz hediyeler bulmanın harika ve tasarruflu bir yolu. İster bir şapka ister harika botlar, sevilen kitaplar veya aynalar olsun, böyle yerlerde herkes için bir şeyler bulabilirsiniz. Bunun için bir keşif turuna çıkın ve neler bulabileceğinizi tespit edin.

Bonus!

Sevdiklerinize aldığınız hediyeleri paketlerken ışıltılı ambalaj kağıtlardan uzak durun. Işıltılı ambalaj kağıdı geri dönüştürülemez; bu yüzden hediyeleri eski gazete, kahverengi kağıt veya kumaşla paketlemeyi deneyin! Ayrıca kumaş, başka hediyeler için yeniden kullanılabileceği ve hatta güzel bir saç aksesuarı olarak kullanılabileceği için harika bir seçim olabilir!