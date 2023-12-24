Harry Potter’ın yazıldığı kafe yeniden açılacak

JK Rowling’in Harry Potter kitaplarından bazı bölümleri yazdığı Elephant House adlı kafe, yıkıcı bir yangından üç yıl sonra yeniden açılacak.

JK Rowling. Fotoğraf: Elephant House.

İskoçya’nın başkenti Edinburgh’daki Elephant House, Ağustos 2021’de 5’inci George Köprüsü’nde çıkan yangında ağır hasar gören birkaç mülkten biriydi. Kafenin tamiri ve açılması uzun süre ertelenmişti.

BBC’nin aktardığına göre işletme sahibi David Taylor, 2024 yazına kadar kafeyi yeniden açmayı umduğunu söyledi.

Taylor, yenileme çalışmalarının yaklaşık 1 milyon sterline mal olacağını aktardı: “Hayal edilemeyecek bir rahatlama hissediyorum. Yeniden açılması için ilkbahar sonu yaz başından bahsediyoruz. Çok kötü birkaç yıl oldu ve sigorta parasıyla çekip gidebilirdim ama bunu asla yapamazdım çünkü kafemi yeniden canlı olarak görmek istiyorum.”

Kafenin 28 yıllık sahibi, şimdi Victoria Caddesi’nin köşesinde, Harry Potter’ın JK Rowling’in kitaplarında sevdiği içecek Butterbeer’ı satan ikinci bir kafe açtı.

Yeni kafe, hayranlar tarafından Rowling’in Diagon Yolu’na ilham kaynağı olarak görülen Victoria Caddesi’ne bakıyor.

JK Rowling’in kitaplarının bir kısmını yazmak için yaslandığı masa yangından kurtarılarak restore edildi. Şu anda Victoria Caddesi’ndeki kafede bulunuyor.

Masa gelecek yıl yeniden açıldığında orijinal kafeye taşınacak.