Akşam Postası / 22 Ocak 2024

Thodex vurguncusu Özer hakkında yeni iddianame: 11 bin 462 yıla kadar hapsi isteniyor

Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında üç ayrı suçtan 11 bin 462 yıla kadar hapis cezası istemiyle yeni iddianame hazırlandı.

Bloomberg HT anketi: Faiz artışı devam edecek

Bloomberg HT’nin yaptığı ankete katılan kurumlar, faizin 250 baz puan artırılmasını bekliyor.

Antalya sahilinde iki ceset daha bulundu

Antalya Serik’te 500 metre aralıkla sahile vurmuş iki ceset daha bulundu. Böylece bir haftada kıyıya vuran ceset sayısı sekize yükseldi.

DSÖ’den salgın uyarısı: Covid-19’dan 20 kat daha ölümcül olabilir

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, ‘Hastalık X’ olarak tanımladığı henüz bilinmeyen bir hastalığın küresel bir salgına dönüşebileceğini söyledi.

‘Kızıl Goncalar’ bu akşam ekranlara dönüyor

Tarikatların hedef göstermesinin ardından yaptırımlara maruz kalan ‘Kızıl Goncalar’ üç haftalık aranın ardından yeni bölümüyle bu akşam Fox TV’de ekranlara geliyor.

Time: İsrail’e destek dünya çapında azalıyor

Time dergisi, 7 Ekim’den bu yana İsrail’e desteğin dünya çapında azaldığını yazdı.

Akdeniz’in suyunda rekor sıcaklık artışı: Kasırgalara yol açabilir

Bilim insanları, Akdeniz’deki deniz suyu sıcaklığının son 40 yılda 2 derece üzerinde arttığını gözlemledi. Bu rekor bir seviye ve okyanuslardaki kasırgalara benzer şiddetli hava olaylarına neden olabilir.