Thodex vurguncusu Özer hakkında yeni iddianame: 11 bin 462 yıla kadar hapsi isteniyor

Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında üç ayrı suçtan 11 bin 462 yıla kadar hapis cezası istemiyle yeni iddianame hazırlandı.

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Arnavutluk Adalet Bakanlığı’nca iadesinin ardından getirildiği Türkiye’de 11 bin 196 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Özer ve bağlantılı 20 kişi hakkında başlatılan ikinci soruşturma tamamlandı.

Anadolu başsavcılığının 572 mağdurun şikayetinin ardından başlattığı soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede Özer’in de aralarında bulunduğu 21 kişi ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı.

Özer’le yedi şüphelinin örgüt yöneticisi, 13 şüphelinin örgüt üyesi olarak yer aldığı iddianamede, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre mağdurların zararının 94 milyon lira olduğu bildirildi.

İddianamede, Özer’in ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’, ‘nitelikli dolandırıcılık’ ile ‘örgüt kurma ve yönetme’ suçlarından toplam 11 bin 462 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Diğer şüpheliler hakkında da benzer suçlardan değişen sürelerde hapis cezası istenen iddianame, değerlendirilmek üzere ağır ceza mahkemesine gönderildi.

Davanın geçmişi

Özer, 30 Ağustos 2022’de Arnavutluk’ta yakalanmıştı.

Arnavutluk’taki Dıraç Temyiz Mahkemesi’nin iade kararının ardından 20 Nisan’da ülkeye getirilen Özer, tutuklanmıştı.

Anadolu başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Özer’in de aralarında bulunduğu 7’si tutuklu 21 sanık hakkında ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme’, ‘bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ ve ‘tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarından 12 bin 164’er yıldan 40 bin 562’şer yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer’e ‘örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak‘, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘mal varlığı değerlerini aklama’, ‘bilişim sistemleri kullanmak suretiyle dolandırıcılık’ suçlarından 11 bin 196 yıl 10 ay 15’er gün hapis cezası vermişti.

Diğer sanıklara çeşitli suçlardan değişen sürelerde hapis cezası veren heyet, 16 sanık hakkında delil yetersizliği gerekçesiyle ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan beraat hükmü kurmuştu.

Mahkeme, ayrıca sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer’e ayrı ayrı 8 milyar 871 milyon 675 bin lira olmak üzere toplamda 26 milyar 615 milyon 25 bin lira adli para cezası vermişti. Heyet, verilen para cezalarının bir kısmının 24 ay taksitle ödenmesine hükmetmişti.

Bu yargılama sürerken yeni mağdurların ortaya çıkması üzerine Anadolu başsavcılığı, Faruk Fatih Özer ve diğer sanıklar hakkında ikinci soruşturma dosyası açmıştı.