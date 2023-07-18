Thodex vurguncusu Özer’in 40 bin yıla kadar hapsi istendi

Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in de aralarında bulunduğu 21 sanığın dolandırıcılıktan yargılandığı davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Fatih Özer. Fotoğraf: AA

Mütalaada, Faruk Fatih Özer’in ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ ve ‘tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarından 12 bin 142 yıldan, 40 bin 462 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Thodex şirketinin kapanması nedeniyle, borsada parası bulunan yatırımcılar paralarını çekememişti. İstanbul’daki Anadolu başsavcılığı 22 Nisan 2021’de soruşturma açmıştı. Yurt dışına kaçan Thodex’in CEO’su Faruk Fatih Özer’se bir süre kırmızı bültenle arandıktan sonra 30 Ağustos 2022’de Arnavutluk’ta yakalanmıştı. Özer 20 Nisan’da Türkiye’ye iade edildi ve üç gün sonra da tutuklandı.