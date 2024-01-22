‘Kızıl Goncalar’ bu akşam ekranlara dönüyor

Tarikatların hedef göstermesinin ardından yaptırımlara maruz kalan ‘Kızıl Goncalar’ üç haftalık aranın ardından yeni bölümüyle bu akşam Fox TV’de ekranlara geliyor.

Fotoğraf: Kızıl Goncalar, üçüncü bölümden

Başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal’ın paylaştığı, tarikatların kamusal alandaki gücüne mercek tutan dizi nedeniyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Fox TV’ye hem para hem de iki kez yayın durdurma cezası vermişti.

Ceza nedeniyle üçüncü bölüm yayınlanamamış, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İstanbul Vakıflar 1’nci Bölge Müdürlüğü de çekimler için verilen mekan izinlerini iptal etmişti. Dizinin seti Fatih’ten Beykoz Kundura Fabrikası’na taşınmıştı.

Yasak, başta sanat alanındaki emek ve meslek örgütleri olmak üzere çok sayıda yurttaşın tepkisini çekmiş ve sosyal medyada ‘sansüre hayır’ kampanyaları başlatılmıştı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise dizinin ‘Türk halkının milli ve manevi değerleriyle’ dalga geçtiğini öne sürerek, cezayı “Toplumsal ve kültürel değerlerimizi hiçe sayan, görmezden gelen yayınlara tahammülümüz yok” sözleriyle savunmuştu.

Yasak, Fransa’nın önde gelen gazetelerinden Le Monde’da “Türkiye’de ‘Kızıl Goncalar’ savaşı” başlığıyla yer almıştı. Yazıda ‘hükümetin yılmaz destekçileri olan tarikatlara sert eleştiriler yönelten’ dizinin muhafazakar çevrelerde öfkeye neden olduğu belirtilmişti.

#Kızılgoncalar

3 haftalık aradan sonra, bu akşam tekrar birlikteyiz.

Bütün mekanlarımızı yeniledik.Eksikleri giderdik.Aynı motivasyonla çalışmaya devam ediyoruz.Güzel bölüm.Akşam buluşmak dileğiyle…🙏🙏🙏 — FARUK TURGUT (@FARKTRGT) January 22, 2024

En çok konuşulan sahneler

Henüz ilk iki bölümü ekranlara gelen dizinin bazı sahneleri ise sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Bunlardan birisi cezaya gerekçe olarak gösterilen börek sahnesi. Börekçide işe başlayan mütedeyyin Meryem’in (Özgü Namal) böreklerin ‘has tereyağıyla’ yapılmadığını anlayınca iş yeri sahibi İdris Efendi’ye (Gürhan Elmalıoğlu) durumu anlatıyor. İdris Efendi, Meryem’e ‘diğer yağı’ kullanmasını ve bu usulü öğrenmesi gerektiğini söylüyor. Meryem ise böreklerin kabından ancak has tereyağı yazısı kaldırılırsa bu usulü öğrenebileceğini belirtiyor. İdris Efendi de bu söylemi üzerine Meryem’i işten çıkarıyor ve ‘kadın başınla bana ticaret mi öğreteceksin’ diyerek Meryem’e kızıyor.

Diğer en çok konuşulan sahnelerden biri ise Doktor Levent’in (Özcan Deniz) yatalak babası Suavi dede (Şerif Erol) ile Meryem’in kızı Zeynep’in (Mina Demirtaş) arasında geçen denklem sahnesiydi.

Zeynep, okula gitmiyor ancak matematik dehası… Onun bu yeteneğini fark eden fizik profesörü Suavi, Zeynep’e eğitim vermeyi teklif eder. Suavi’nin ’28 Şubatçı’ olduğunu öğrenen Zeynep, mantık önermesini işledikleri derste bu kez kendisi Suavi’ye bir ‘ders’ verir. Ailesinin bağlı olduğu tarikatın lideri ‘Efendi hazretleri’ ile ‘Suavi’ arasında kadınların eğitimi üzerine bir önerme kuran Zeynep, bir dönem başörtülü kadınların okula alınmamasını savunan Suavi’yle, ‘kadınlar okuyamaz’ zihniyetinde olan efendi hazretleri arasında bir fark olmadığını ortaya koydu.

Üçüncü bölüm özeti

Üç haftalık aranın ardından bu akşam saat 20:00’de Fox TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak dizinin üçüncü bölümünde izleyiciyi neler bekliyor kısaca bakalım:

Levent’in Zeynep’i kurtarma girişimi hiç beklemediği bir yerden engellenir. Kızının okuması için hayaller kuran Meryem, Naim’in ve tarikatın kızı Zeynep’e dair yaptıkları planı öğrenmiştir. Naim, tarikatın içinde yükselme hesapları yaparken Meryem kızını kurtarmak peşindedir.

Cüneyd’in gelgitli halleri ise amcası Sadi Hüdayi’yi düşündürmektedir. Onun ve tarikatın geleceği için düşündükleri planı bir an önce hayata geçirmeye niyetlidir. Eşi Hasna ve kızı Feyza’nın başka planları vardır.

Mira, babasına olan öfkesinin artmasıyla başını çok daha büyük belalara sokar.