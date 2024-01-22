Tesla’nın yenilenen modeli Avustralya’da yasaklandı

Amerikan elektrikli araç üreticisi Tesla’nın yenilenen ‘Model 3’ tasarımı, Avustralya hükümetinin güvenlik standartlarını geçemeyinde satışları durduruldu.

Tesla tarafından uzun süredir beklenen güncelleme geçen aylarda Model 3’e gelmişti.

Dış tasarımında yaşadığı değişimle aerodinamik yapısı gelişen ve menzili artan modelde asıl değişim iç tarafta yaşanmıştı. Ancak bu değişim Avustralya’da satışları durdurdu.

Ülkede zorunlu olan arka koltuklarda çocuk koltuğu bağlama aparatı bulunmaması nedeniyle satışlar ve sevkiyatlar askıya alındı.

Tesla’nın Avustralya genelinde teslim ettiği Model 3’leri geri çağırıp çağırmayacağı ise henüz belli değil.

Tesla tarafından müşterilere yapılan ve sorunun çözümü için yetkilerle görüşmelerin devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Model 3’ün Avustralya’daki teslimatlarının 17 Ocak mesai bitiminden itibaren durdurulacağını üzülerek bildiririz. Bu duraklamayı çözmek için ilgili makamlarla yakın işbirliği içinde çalışıyoruz. Bu değişiklikler teslimatlarda gecikmelere yol açacak. Önümüzdeki hafta teslimatlara yeniden başlamayı umuyoruz.”

Avustralya’daki düzenlemeler, beş koltuklu binek araçların tümünde, arka taraftaki koltukların tamamında çocuk koltuğunu sabitlemek için bir üst bağlantı noktası bulunmasını zorunlu tutuyor.

Tesla’nın Avustralya’daki Model 3’ler için özel bir tasarıma gideceği düşünülüyor.

Model 3

Model 3, altı yılın ardından yoğun bir makyaj operasyonundan geçirildi. Daha çok aracın ön bölümünde yaşanan değişimle model daha verimli bir aerodinamik yapıya sahip oldu. 25 mm kadar uzayan modelin boyutlarında fazla değişim olmadı.

Yeni tasarımla birlikte Model 3’ün menzili de değişti. WLTP verilerine göre arkadan itişli model 513 kilometre menzil sunarken, AWD Long Range versiyonu ise 629 kilometre menzil vadediyor.

Aracın içinde 15,4 inçlik ekran yerini korurken, arka koltukların önünde 8 inçlik bir ekran daha yer alıyor. Buradan yolcular klima ve bildi eğlence sistemine erişim sağlayabiliyor.