Covid-19 hastalarında anksiyete şikayetleri arttı

Hekimler, Covid-19’un yeni varyantı nedeniyle hastalarda anksiyete şikayetlerinin daha sık ve ön planda görülmeye başlandığını belirtiyor.

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Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, Covid-19’un çıktığı ilk dönemlerde karşılaştıkları ‘akciğerlerdeki buzlu cam’ görünümlerinin tekrar görülmeye başladığını söyledi.

Grip, domuz gribi ve RSV gibi solunum yollarını etkileyen virüslerin bir hastada birden fazla görülebildiğini belirten Özkaya, öksürük ve gribi geçmeyen hastaların mutlaka doktora gitmesi gerektiğini vurguladı:

“Hastalarımız, uzayan öksürük şikayetlerinin hangisinden kaynaklandığını merak ediyor. Covid-19 testleri büyük oranda negatif gelse de öksürük ve grip şikayetleriniz uzamışsa mutlaka doktora gitmeli ve akciğer filmi çekilmesiyle bu hastalıkların ayrımı yapılarak tedaviye başlanmalı.”

Öksürük ve zatürre salgını

Covid 19’un salgın döneminde bile bu kadar fazla öksürük şikayeti görülmediğine dikkati çeken Özkaya, şu bilgileri verdi:

“Acil servisler ve poliklinikler adım atılmayacak kadar kalabalık. Bunun sebebi, birkaç virüsün neden olduğu uzamış ya da kronik grip vakaları. Buna, ‘öksürük ve zatürre salgını’ diyebiliriz. Kovid-19 hastalarımızda huzursuzluk, uykusuzluk ve aşırı uyuma isteğine rağmen dinlenememe, sinirlilik, terleme, tahammülsüzlük, anksiyete dediğimiz endişe, kaygı ve korku şikayetleri daha sık ve ön planda görülmeye başlandı.”

Tüberküloz vakalarında artış

Öte yandan, Türkiye’de gelişen sağlık sistemiyle tüberküloz hastalarının sayısında düşüşün yaşanmasına rağmen tehlikenin devam ettiğini kaydeden Özkaya, dünya genelinde artan savaş ve doğal afetler nedeniyle bu hastalıkların sayısında artış gözlemlendiğini kaydetti.